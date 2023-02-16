James Pradic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Pradic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Pradic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Pradic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Pradic 2 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da James Charles Pradic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Pradic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Pradic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Preston North End futbol takımında oynamaktadır. Preston North End takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. James Pradic'nin Preston North End ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

James Pradic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Pradic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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James Pradic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Pradic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Preston U18

21 Temmuz 2022 yılında Preston

James Pradic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Pradic şuan Preston North End takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

James Pradic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler U17 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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