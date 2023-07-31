Jandarmadan eğitim; Kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkında bilgilendirme yapıldı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince 32 işçiye, kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Ağapınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Bir fabrikada çalışan 32 kadın ve erkek işçiye "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği" eğitim verildi.

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