Japonya'nın yeni başbakanı Suga Yoshihide oldu

Japonya Başbakanı Abe'nin görevini bırakmasının ardından yerine gelen isim belli oldu.Japonya parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek toplandılar.

Yapılan oylamada Suga Yoshihide, LDP hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinin 314'ünün oyunu alarak, Japonya’nın yeni başbakanı oldu.

Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377’siyle Suga, oyların yüzde 70’ini kazanıp LDP lideri olmuştu.

Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

NE OLMUŞTU?

japonya Başbakanı Şinzo Abe, 28 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada, sağlık sorunlarının nüksettiğini belirterek, "Sağlığımın yeniden bozulduğunu geçen ay öğrendim. Bu hafta yeni bir test yapıldı." dedi.

"Devlet yönetiminde sonuç önemlidir. Kararlarımı düzgün veremiyorum." diyen Abe, 7 yıl 8 ay boyunca sürdürdüğü görevine devam etmeme kararı aldığını söyledi.

Tedavi sürecinde göreve devam etme ihtimaline yönelik bir soruya cevap veren Abe, hastalığının kesinlikle iyiye gideceğine ilişkin bir garanti olmadığını belirterek, "Meclis açılışı yaklaşıyor. İstifa etmenin en uygun zaman olduğunu düşündüm." yanıtını verdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe görevinden istifa etti