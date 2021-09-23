Jehan Barbur'un acı kaybı! Annesi Müryel Barbur'u kaybettiğini açıkladı!

Hıristiyan Arap asıllı Türk şarkıcı ve yazar olan Jehan Barbur'un annesi Müryel Barbur vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Barbur, üzüntüsünü, "Canımın parçası annem hoşça kal... Uzun süredir verdiğimiz mücadele ruhunun bugün huzura kavuşmasıyla son buldu." sözleriyle dile getirdi

Annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından açıklayan Jehan Babur'un paylaşımı:

"Canımın parçası annem hoşça kal... Uzun süredir verdiğimiz mücadele ruhunun bugün huzura kavuşmasıyla son buldu. Başka türlü bir uğurlama tercih ederdik. Fakat pandemi sebebiyle kilise ayini ve cenaze törenimiz sadece aile arasında olacaktır. Taziyelerinizi 25 Eylül saat 14:30-20:30 arası açık havada bir araya gelebilme imkanı sunduğundan, sevgili annemin İskenderun'daki kafesi Flör'de kabul edebileceğiz. Covid-19 sebebiyle aile evimiz taziyeye açık olamayacaktır. Son üç yıldır yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu acıdan uzak olmanız dileğimle."

Jehan Barbur'un annesi Müryel Barbur kimdir? Nereli, kaç yaşında? Müryel Barbur öldü mü, neden öldü?