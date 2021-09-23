Doğudan isminin anlamı nedir, Doğudan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Helisel ne demek, TDK'ya göre Helisel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Pendikliler PenbisFest 2021de sağlık ve spor için buluştular!Memduha isminin anlamı nedir, Memduha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | Zafer Kurugöl ilk kez açıklamıştı! Sağlık Bakanlığı, bebeklere koronavirüs aşısı yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı15 Bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu! 15 bin atama kontenjanları 2021 | 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021Merkez Bankası faiz düşürdü! Dolar ve euro'nun satış fiyatı şaha kalktıSüper Loto çekiliş sonuçları 23 Eylül 2021 Perşembe | 23.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıAnadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? | AÖF 2021-2022 kayıt yenileme takvimiGelinim Mutfakta 23 Eylül 2021 Perşembe puan durumu | 23 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Jehan Barbur'un acı kaybı! Annesi Müryel Barbur'u kaybettiğini açıkladı!

Jehan Barbur'un acı kaybı! Annesi Müryel Barbur'u kaybettiğini açıkladı!

Müzisyen Jehan Barbur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada annesi Müryel Barbur'u kaybettiğini açıkladı.

Jehan Barbur'un acı kaybı! Annesi Müryel Barbur'u kaybettiğini açıkladı!

Hıristiyan Arap asıllı Türk şarkıcı ve yazar olan Jehan Barbur'un annesi Müryel Barbur vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Barbur, üzüntüsünü, "Canımın parçası annem hoşça kal... Uzun süredir verdiğimiz mücadele ruhunun bugün huzura kavuşmasıyla son buldu." sözleriyle dile getirdi

Annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından açıklayan Jehan Babur'un paylaşımı:

"Canımın parçası annem hoşça kal... Uzun süredir verdiğimiz mücadele ruhunun bugün huzura kavuşmasıyla son buldu. Başka türlü bir uğurlama tercih ederdik. Fakat pandemi sebebiyle kilise ayini ve cenaze törenimiz sadece aile arasında olacaktır. Taziyelerinizi 25 Eylül saat 14:30-20:30 arası açık havada bir araya gelebilme imkanı sunduğundan, sevgili annemin İskenderun'daki kafesi Flör'de kabul edebileceğiz. Covid-19 sebebiyle aile evimiz taziyeye açık olamayacaktır. Son üç yıldır yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu acıdan uzak olmanız dileğimle."

{TITLE_STRIP}Jehan Barbur'un annesi Müryel Barbur kimdir? Nereli, kaç yaşında? Müryel Barbur öldü mü, neden öldü?

Jehan Barbur'un acı kaybı! Annesi Müryel Barbur'u kaybettiğini açıkladı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT