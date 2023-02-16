Jens Jacobs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jens Jacobs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jens Jacobs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jens Jacobs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jens Jacobs 19 Kasım 2003 tarihinde Maasbree şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jens Jacobs Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jens Jacobs, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VVV-Venlo futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo takımına 12 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jens Jacobs'nin VVV-Venlo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jens Jacobs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jens Jacobs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jens Jacobs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jens Jacobs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2022 yılında VVV-Venlo

Jens Jacobs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jens Jacobs şuan VVV-Venlo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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