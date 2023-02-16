Ozcan Yasar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozcan Yasar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozcan Yasar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozcan Yasar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozcan Yasar 13 Ocak 2002 tarihinde Loenen aan de Vecht şehrinde doğmuştur. Türkiye,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Özcan Yaşar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozcan Yasar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Essentials BV yapmaktadır. Ozcan Yasar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VVV-Venlo futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ozcan Yasar'nin VVV-Venlo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ozcan Yasar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozcan Yasar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ozcan Yasar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozcan Yasar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Utrecht Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında FC Utrecht U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Utrecht U19

1 Temmuz 2020 yılında Utrecht U21

1 Temmuz 2021 yılında NAC Breda U21

16 Temmuz 2022 yılında VVV-Venlo

Ozcan Yasar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozcan Yasar şuan VVV-Venlo takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ozcan Yasar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV De Vecht, USV Elinkwijk (-2015), FC Utrecht (2015-2020)

Türkiye U18 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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