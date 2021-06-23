Anti-virüs yazılımcısı John McAfee'ye ilişkin basında yer alan haberler sonrası John McAfee kimdir? Nereli? | John McAfee Bitcoin olayı | John McAfee intihar mı etti öldürüldü mü? gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

JOHN MCAFEE KİMDİR? NERELİ?

John McAfee 18 Eylül 1945 yılında Cinderford, Birleşik Krallık'ta dünyaya geldi.

1987'de McAfee Associates yazılım şirketini kurdu ve şirketten istifa ettiği 1994'e kadar işletti. "İlk ticari antivirüs yazılımının yaratıcısı" olarak anılan John McAfee, günümüzde bir dizi kurumsal güvenlik yazılımı üreten McAfee Associates ile ilk başarısını elde etti. Şirket, 2011'de Intel tarafından satın alındı ancak yazılım her zaman McAfee markasını taşıyordu. Çoğunluk hissenin TPG Capital'de olması sebebiyle TPG Capital'ın kontlüne geçti. McAfee'nin kişisel serveti 2007-2008 finansal krizinde zarar etmeden önce $100 milyonla zirveye ulaşmıştı.

McAfee 1945'te, II. Dünya Savaşı'nda Cinderford, Birleşik Birleşik Devletler askerî üssünde hizmet veren Amerikalı bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak doğdu. Babasının askerlik hizmeti sona erdikten sonra ailecek Virginia, ABD'ye taşındalar ve McAfee, orada büyüdü. McAfee, Amerikalı olduğu kadar kendini İngiliz hissettiğini de belirtti.

Sonraki yıllarda kripto paralar ile ilgilenmeye başlayan McAfee, 11 Nisan 2020'de Proof-of-Stake algoritmasını kullanan Ghost adında gizlilik odaklı bir kripto para birimi geliştirmeye başladığını duyurdu. Fakat proje hayata geçtikten kısa bir süre sonra John McAfee projeden ayrıldığını açıkladı

JOHN MCAFEE BİTCOİN OLAYI

6 Ekim 2020 tarihinde ICO tekliflerinin yanıltıcı reklamlarını sosyal medya üzerinden yaptığı iddiasıyla İspanya'da tutuklandı.

JOHN MCAFEE İNTİHAR MI ETTİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

İspanya Yüksek Mahkemesi, John McAfee'nin vergi kaçakçılığıyla suçlandığı ABD'ye iadesine onay vermişti. Ölüm haberi, bu gelişmeden çok kısa bir süre sonra uluslararası medyanın gündemine bomba gibi düştü.

İspanyol El Pais gazetesinin haberinde, 75 yaşındaki McAfee'nin Barcelona'daki hücresinde ölü bulunduğu ve ilk incelemenin intihara işaret ettiği bilgisi yer aldı.

John McAfee'nin ABD'de yargılanması durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyordu.