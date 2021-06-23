McAfee antivirüs'ün kurucusu John McAfee kaldığı hücrede ölü olarak bulunduJohn McAfee kimdir? Nereli? | John McAfee Bitcoin olayı | John McAfee intihar mı etti öldürüldü mü?Fenerbahçe'de bir başkan adayı daha! Engin Verel sosyal medya hesabından duyurduEngin Verel kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Engin Verel TwitterKabusu yaşadı! Ameliyat sırasında bilinci açık kalan kadın hareket edemediİsveç 3 - 2 Polonya | MAÇ SONUCUSlovakya 0 - 5 İspanya | MAÇ SONUCUÇılgın sayısal loto sonuçları 23 Haziran 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı 18 yaş üstü aşılanacak mı? | 18 yaş aşı geldi mi? | 18 yaş üstüne aşı ne zaman?Bakan Koca: 18 yaşından gün almış olanlar Cuma gününden itibaren randevu alabilecekler
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. John McAfee kimdir? Nereli? | John McAfee Bitcoin olayı | John McAfee intihar mı etti öldürüldü mü?

John McAfee kimdir? Nereli? | John McAfee Bitcoin olayı | John McAfee intihar mı etti öldürüldü mü?

Dünyaca ünlü ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee ile ilgili flaş gelişme sonrası John McAfee kimdir? Nereli? | John McAfee Bitcoin olayı | John McAfee intihar mı etti öldürüldü mü? gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

John McAfee kimdir? Nereli? | John McAfee Bitcoin olayı | John McAfee intihar mı etti öldürüldü mü?

Anti-virüs yazılımcısı John McAfee'ye ilişkin basında yer alan haberler sonrası John McAfee kimdir? Nereli? | John McAfee Bitcoin olayı | John McAfee intihar mı etti öldürüldü mü? gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

JOHN MCAFEE KİMDİR? NERELİ?

John McAfee 18 Eylül 1945 yılında Cinderford, Birleşik Krallık'ta dünyaya geldi.

1987'de McAfee Associates yazılım şirketini kurdu ve şirketten istifa ettiği 1994'e kadar işletti. "İlk ticari antivirüs yazılımının yaratıcısı" olarak anılan John McAfee, günümüzde bir dizi kurumsal güvenlik yazılımı üreten McAfee Associates ile ilk başarısını elde etti. Şirket, 2011'de Intel tarafından satın alındı ancak yazılım her zaman McAfee markasını taşıyordu. Çoğunluk hissenin TPG Capital'de olması sebebiyle TPG Capital'ın kontlüne geçti. McAfee'nin kişisel serveti 2007-2008 finansal krizinde zarar etmeden önce $100 milyonla zirveye ulaşmıştı.

John McAfee kimdir? Nereli? | John McAfee Bitcoin olayı | John McAfee intihar mı etti öldürüldü mü?

McAfee 1945'te, II. Dünya Savaşı'nda Cinderford, Birleşik  Birleşik Devletler askerî üssünde hizmet veren Amerikalı bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak doğdu. Babasının askerlik hizmeti sona erdikten sonra ailecek Virginia, ABD'ye taşındalar ve McAfee, orada büyüdü. McAfee, Amerikalı olduğu kadar kendini İngiliz hissettiğini de belirtti.

John McAfee kimdir? Nereli? | John McAfee Bitcoin olayı | John McAfee intihar mı etti öldürüldü mü?

Sonraki yıllarda kripto paralar ile ilgilenmeye başlayan McAfee, 11 Nisan 2020'de Proof-of-Stake algoritmasını kullanan Ghost adında gizlilik odaklı bir kripto para birimi geliştirmeye başladığını duyurdu. Fakat proje hayata geçtikten kısa bir süre sonra John McAfee projeden ayrıldığını açıkladı

John McAfee kimdir? Nereli? | John McAfee Bitcoin olayı | John McAfee intihar mı etti öldürüldü mü?

JOHN MCAFEE BİTCOİN OLAYI

6 Ekim 2020 tarihinde ICO tekliflerinin yanıltıcı reklamlarını sosyal medya üzerinden yaptığı iddiasıyla İspanya'da tutuklandı.

John McAfee kimdir? Nereli? | John McAfee Bitcoin olayı | John McAfee intihar mı etti öldürüldü mü?

JOHN MCAFEE İNTİHAR MI ETTİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

İspanya Yüksek Mahkemesi, John McAfee'nin vergi kaçakçılığıyla suçlandığı ABD'ye iadesine onay vermişti. Ölüm haberi, bu gelişmeden çok kısa bir süre sonra uluslararası medyanın gündemine bomba gibi düştü.

İspanyol El Pais gazetesinin haberinde, 75 yaşındaki McAfee'nin Barcelona'daki hücresinde ölü bulunduğu ve ilk incelemenin intihara işaret ettiği bilgisi yer aldı.

John McAfee'nin ABD'de yargılanması durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyordu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT