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Johnny Depp - Amber Heard davası bitti mi? Ne zaman sonuçlanacak? Davayı kim kazanacak?

Johnny Depp - Amber Heard davası bitti mi? Ne zaman sonuçlanacak? soruları dünyanın gündeminde yer almaya devam eden davanın sonucunu merak edenler tarafından araştırılıyor. Davayı kim kazanacak? Kim haklı, kim haksız? İşte detaylar...

Johnny Depp - Amber Heard davası bitti mi? Ne zaman sonuçlanacak? Davayı kim kazanacak?

Dünyayı kasıp kavuran olaylı Johnny Depp - Amber Heard davası bitti mi? Ne zaman sonuçlanacak? Davayı kim kazanacak? sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.  

Johnny Depp - Amber Heard davası bitti mi? Ne zaman sonuçlanacak? Davayı kim kazanacak?

JOHNNY DEPP - AMBER HEARD DAVASI BİTTİ Mİ? NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard’ün birbirini iftirayla suçladığı davaya bir haftalık ara verildi. Davanın16 Mayıs'ta kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Davayı denetleyen yedi jüri üyesi, Heard'ün, 2018'de eski kocası Johnny Depp'ten bahsettiği, Depp tarafından şiddete uğradığını anlatan ve Washington Post gazetesinde yayınlanan bir yazıda, 58 yaşındaki aktöre iftira atılıp atmadığına karar verecek. Jüri, ayrıca Heard'ün tazminat ödemesi gerekip gerekmediğini de belirleyecek. 27 Mayıs tarihinde yapılacak olan davada kapanış konuşmalarının ardından karara varılacak.

Johnny Depp - Amber Heard davası bitti mi? Ne zaman sonuçlanacak? Davayı kim kazanacak?

Heard'ün hukuk ekibine yakın bir kaynak, ne Depp, ne de Heard'e tazminat ödenmemesine karar verme olasılığının da olduğunu aktardı.

Eğer Amber Heard suçlu bulunmazsa, yasal ücretlerinin maliyetini Depp'ten geri alma hakkına sahip olacak. Kaynaklar, bu miktarın daha sonra bir yargıç tarafından belirleneceğini söyledi.

Johnny Depp - Amber Heard davası bitti mi? Ne zaman sonuçlanacak? Davayı kim kazanacak?

DAVAYI KİM KAZANACAK?

Amber Heard'ün, cezai bir suçlamayla karşı karşıya olmadığı için hapis cezası alma riski bulunmuyor. Davayı kaybetmesi halinde ise eski eşi Johnny Depp'e yüklü miktarda tazminat ödeyecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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