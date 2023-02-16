Joshua Brenet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Brenet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joshua Brenet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joshua Brenet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joshua Brenet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Brenet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Brenet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Brenet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Brenet 20 Mart 1994 tarihinde Kerkrade şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hollanda,Curacao uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Benjamin Brenet şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Brenet Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OER-SPORTS yapmaktadır. Joshua Brenet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Twente Enschede futbol takımında oynamaktadır. Twente Enschede takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joshua Brenet'nin Twente Enschede ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joshua Brenet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/joshuabrenet

http://www.instagram.com/joshuabrenet/?hl=de

Joshua Brenetboyu ve yaşı kaç

Joshua Brenet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Brenet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joshua Brenet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Brenet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Almere Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında ASC Waterw. Jgd

1 Temmuz 2009 yılında Zeeburgia U17

1 Temmuz 2011 yılında PSV U19

1 Temmuz 2012 yılında PSV U21

1 Temmuz 2013 yılında PSV Eindhoven

1 Temmuz 2018 yılında Hoffenheim

31 Ocak 2020 yılında Vitesse

30 Haziran 2020 yılında Hoffenheim

31 Ocak 2022 yılında Twente

Joshua Brenet kimdir

Joshua Brenet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Brenet şuan Twente Enschede takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Heerlen, Roda JC, FC Omniworld (2006-2008), ASC Waterwijk (2008-2009), AVV Zeeburgia (2009-2011), PSV (2011-2012)

Joshua Brenet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U21 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joshua Brenet nereli

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