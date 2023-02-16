Lars Unnerstall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Unnerstall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Unnerstall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Unnerstall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Unnerstall 20 Temmuz 1990 tarihinde Ibbenbüren şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Unnerstall Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Lars Unnerstall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Twente Enschede futbol takımında oynamaktadır. Twente Enschede takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lars Unnerstall'nin Twente Enschede ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lars Unnerstall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Unnerstall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lars Unnerstall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Unnerstall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Steinbeck Alt.

1 Temmuz 2005 yılında Pr. Münster U17

1 Temmuz 2007 yılında Pr. Münster U19

1 Temmuz 2008 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2009 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2010 yılında Schalke

24 Ocak 2014 yılında FC Aarau

30 Haziran 2014 yılında Schalke

1 Temmuz 2014 yılında F. Düsseldorf

1 Temmuz 2017 yılında VVV-Venlo

1 Temmuz 2018 yılında PSV Eindhoven

2 Temmuz 2018 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2019 yılında PSV Eindhoven

1 Temmuz 2021 yılında Twente

Lars Unnerstall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Unnerstall şuan Twente Enschede takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Uffeln (1994-2002), Grün-Weiß Steinbeck (2002-2005), Preußen Münster (2005-2008), FC Schalke 04 (2008-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.