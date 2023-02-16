Lars Unnerstall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Unnerstall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lars Unnerstall kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lars Unnerstall ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lars Unnerstall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Unnerstall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Unnerstall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Unnerstall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Unnerstall 20 Temmuz 1990 tarihinde Ibbenbüren şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Unnerstall Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Lars Unnerstall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Twente Enschede futbol takımında oynamaktadır. Twente Enschede takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lars Unnerstall'nin Twente Enschede ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lars Unnerstallboyu ve yaşı kaç

Lars Unnerstall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Unnerstall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lars Unnerstall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Unnerstall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Steinbeck Alt.

1 Temmuz 2005 yılında Pr. Münster U17

1 Temmuz 2007 yılında Pr. Münster U19

1 Temmuz 2008 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2009 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2010 yılında Schalke

24 Ocak 2014 yılında FC Aarau

30 Haziran 2014 yılında Schalke

1 Temmuz 2014 yılında F. Düsseldorf

1 Temmuz 2017 yılında VVV-Venlo

1 Temmuz 2018 yılında PSV Eindhoven

2 Temmuz 2018 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2019 yılında PSV Eindhoven

1 Temmuz 2021 yılında Twente

Lars Unnerstall kimdir

Lars Unnerstall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Unnerstall şuan Twente Enschede takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Uffeln (1994-2002), Grün-Weiß Steinbeck (2002-2005), Preußen Münster (2005-2008), FC Schalke 04 (2008-2009)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lars Unnerstall nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Timo Jansink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Jansink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Timo Jansink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Jansink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Levent Aktug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levent Aktug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Levent Aktug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levent Aktug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osman Efe Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Efe Uzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osman Efe Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Efe Uzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları