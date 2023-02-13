Juan Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cruz 25 Nisan 2000 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Cruz Díaz Espósito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cruz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Juan Cruz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Betis Deportivo Balompié futbol takımında oynamaktadır. Betis Deportivo Balompié takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Cruz'nin Betis Deportivo Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında A. Malagueño

4 Temmuz 2021 yılında Betis Deportivo

Juan Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cruz şuan Betis Deportivo Balompié takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Juan Cruz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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