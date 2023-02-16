Kaan Ayhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Ayhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Ayhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Ayhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 tarihinde Gelsenkirchen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Ayhan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Kaan Ayhan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Galatasaray futbol takımında oynamaktadır. Galatasaray takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaan Ayhan'nin Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaan Ayhan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kaanayhan/

Kaan Ayhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Ayhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kaan Ayhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Ayhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Schalke 04 U17

1 Ocak 2011 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2013 yılında Schalke

3 Ocak 2016 yılında E. Frankfurt

30 Haziran 2016 yılında Schalke

31 Ağu 2016 yılında F. Düsseldorf

1 Eylül 2020 yılında Sassuolo

30 Ocak 2023 yılında Galatasaray

30 Haziran 2023 yılında Sassuolo

Kaan Ayhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Ayhan şuan Galatasaray takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kaan Ayhan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Schalke 04 (1999-2013)

Türkiye takımında 22 numaralı formasıyla 31 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 5 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 15 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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