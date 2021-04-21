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Kabine'de Revizyon! Yeni Bakanlıklara atanan Bakanlar belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve bu karar sonrasında kurulan yeni iki bakanlığa atanan Bakanlar Cumhurbaşkanlığının 2021/193 sayılı kararnamesi ile belli oldu.

Kabine'de Revizyon! Yeni Bakanlıklara atanan Bakanlar belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve bu karar sonrasında yeni kurulan bakanlıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ise Vedat BİLGİN atandı.

 

{TITLE_STRIP}Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mehmet Muş kabineye mi girecek?

{TITLE_STRIP}Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

{TITLE_STRIP}Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanlığından; Karar 2021/193

Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN’ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan Ticaret Bakanlığına Mehmet MUŞ, yeni kurulan bakanlıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat BİLGİN Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır.

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