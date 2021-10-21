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Kadastro ne demek, TDK'ya göre Kadastro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kadastro kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kadastro ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kadastro nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kadastro kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kadastro ne demek, TDK'ya göre Kadastro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kadastro ne demek? Kadastro TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kadastro kelimesi. Peki kadastro ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kadastro nedir, kadastro kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KADASTRO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kadastro kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kadastro kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kadastro kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi

KADASTRO CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kadastro memuru.
- Kadastro çalışmaları.

KADASTRO KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kadastroya geçmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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