Kaderin acı yüzü: Gölcük depreminde doğdu, Gaziantep depreminde can verdi!

Türkiye'yi sarsan 17 Ağustos 1999 tarihinde dünyaya gelen Osman Enes Baştürk, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Kaderin acı yüzü: Gölcük depreminde doğdu, Gaziantep depreminde can verdi!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketiyle büyük acılar yaşadı. Binlerce kişinin hayatını kaybedip yaralandığı deprem felaketinde çok sayıda yapı yıkıldı. Depremin en çok yıkım yarattığı illerden olan Gaziantep'te acı bir tesadüf yaşandı.

En acı kader: Gölcük depreminde doğdu, Gaziantep depreminde can verdi!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sırasında Gaziantep'te dünyaya gelen Osman Enes Baştürk'ün yaşamı bir başka depremle sona erdi.

Osman Enes Baştürk, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti. Acısı büyük olan anne Asiye Baştürk, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

"ASLAN PARÇASIYDI OĞLUM"

Acılı anne, gece sarsıntıyla uyandığını, eşini duvar dibine iteklediğini, çocuklarının yanına gitmeye çalışırken de üstüne duvarın devrildiğini söyledi.

Deprem sırasında büyük oğlu Osman Enes ve küçük oğlu Emirhan'ın aynı odada yattığını belirten Baştürk, "Oğlum Osman Enes, 1999 yılında meydana gelen Gölcük depremi sırasında Gaziantep'te doğdu. 2023'te Nurdağı'nda depremde hayatını kaybetti. Yiğit ve dağ gibiydi, aslan parçasıydı oğlum. Oğlumu dağlar taşlar deviremezdi. Öyle pehlivan gibiydi. Kuldan gelmedi, Allah'tan geldi" dedi.

En acı kader: Gölcük depreminde doğdu, Gaziantep depreminde can verdi!

"OĞLUM KARDEŞİNE KENDİSİNİ SİPER ETMİŞ AMA KENDİSİNİ KURTARAMAMIŞ"

Deprem anında çocuklarına yetişmek için koştuğunu ancak yetişemediğini dile getiren Baştürk, "Osman Enes güçlü, kardeşini kurtarır dedim. Oğlum kardeşine kendisini siper etmiş ama kendisini kurtaramamış. Elini omzuna atmış. Küçük oğlum enkazın altından çıktı ama o çıkamadı. Osman Enes doğduğu gece ameliyattan çıktığımda hastanede jeneratörler çalışıyordu, 'Bunlar niye çalışıyor?' diye sorduğumda 'İstanbul'da deprem olmuş.' demişlerdi. O depremde doğdu, bu depremde hayatını kaybetti. İçim yanıyor" diye konuştu.

En acı kader: Gölcük depreminde doğdu, Gaziantep depreminde can verdi!

"AĞABEYİM DEPREM ANINDA KENDİNİ BANA SİPER ETTİ"

Depremden yaralı kurtarılan Emirhan Baştürk ise deprem gecesi ağabeyiyle aynı odada uyuduğunu aktardı.

Deprem anında çok korktuğunu ifade eden Baştürk, o anları şöyle anlattı:

"Deprem olunca birbirimize sarıldık. O sırada 1-2 dakikalığına bayılmışım. Binanın yıkılma sesini duydum. Bina komple çöktü. Ağabeyim dibimde ölü şekilde. Babamın sesi dışarıdan, annemin sesi içeriden geliyordu. Anneme seslendim, bana cevap verdi. Annem bana 'Ağabeyin nasıl?' dedi, ben de 'Ondan ses gelmiyor.' dedim. 'Çimdikle' dedi çimdikledim ama tepki vermedi. Elini oynattım ama boşa sallanıyordu. Ağabeyim deprem anında kendini bana siper etti."

En acı kader: Gölcük depreminde doğdu, Gaziantep depreminde can verdi!

Baba Mehmet Baştürk ise depreme yakalandıkları eve 3 gün önce taşındıklarını dile getirerek, "Cuma günü gittik, cumartesi ve pazar evi dizdik, yorulduk. Ben deprem gecesi 03.00 gibi namaza kalktım. Sonra deprem oldu. Bina birden çöktü. Ben kendi imkanlarımla çıktım. Üşüyordum, bir şoför geldi, onun montunu aldım. Sonra akrabalar geldi, eşimi ve küçük oğlumu kurtardık. Onlar gelmeseydi ailem ölürdü." ifadelerini kullandı.

0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Depremden kurtulan aile, Konya'daki yangında can verdi: 7 ölü
Depremden kurtulan aile, Konya'daki yangında can verdi: 7 ölü
Vatandaşlara mezar olmuştu! Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinin müteahhidi tutuklandı
Vatandaşlara mezar olmuştu! Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinin müteahhidi tutuklandı
Hatay'dan güzel haber: 14 yaşındaki Osman 260'ıncı saatte enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'dan güzel haber: 14 yaşındaki Osman 260'ıncı saatte enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay yıkıldı, o binalar yıkılmadı! Yüksek katlı binalar şiddetli depreme rağmen ayakta kaldı
Hatay yıkıldı, o binalar yıkılmadı! Yüksek katlı binalar şiddetli depreme rağmen ayakta kaldı
Son Haberler
Kenan Jusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Jusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kenan Jusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Jusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tsotne Bendianishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsotne Bendianishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tsotne Bendianishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsotne Bendianishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sandali Conde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandali Conde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sandali Conde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandali Conde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benoit Onraet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benoit Onraet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benoit Onraet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benoit Onraet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 39 şüpheli gözaltına alındı, 15'i tutuklandı
Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 39 şüpheli gözaltına alındı, 15'i tutuklandı
AK Partili vekil duyurdu: Depremden etkilenen o ilçe "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındı
AK Partili vekil duyurdu: Depremden etkilenen o ilçe "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındı
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Son dakika | Depremin 228.saatinde mucize! Bir kadın ve 2 çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Depremin 228.saatinde mucize! Bir kadın ve 2 çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları