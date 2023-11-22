Kadıköy’de kahve içen gençlerle İsrail'i protesto eden gençler birbirine girdi!

Kadıköy’de bir alış veriş merkezinde bulunan kahve zinciri şubesinde İsrail saldırılarını protesto eden grup, şubeden kahve aldıkları gerekçesiyle bir başka grupla tartıştı.

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Kadıköy’de kahve içen gençlerle İsrail'i protesto eden gençler birbirine girdi!

Kadıköy’de bir alış veriş merkezinde bulunan kahve zinciri şubesinde İsrail saldırılarını protesto eden grup, şubeden kahve aldıkları gerekçesiyle bir başka grupla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada yumruklar havada uçtu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay Kadıköy’de bir alış veriş merkezinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre bir grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gerekçesiyle, bir kahve zincirinin şubesi önünde toplandı.

Kadıköy’de kahve içen gençlerle İsrail'i protesto eden gençler birbirine girdi!

İsrail saldırılarını protesto eden grup, kahve aldıkları gerekçesiyle mekanda bulunan bir grupla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki grup birbirine girdi.

Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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