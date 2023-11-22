Uzman çavuşun katili bu sefer anne ve babasına kurşun yağdırdı!

Adana'da 2018 yılında emekli uzman çavuşu öldürüp bir süre önce tahliye olan şahıs, bu kez de av tüfeği ve tabancayla üvey anne ile babasının otomobilini kurşun yağmuruna tuttu.

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Uzman çavuşun katili bu sefer anne ve babasına kurşun yağdırdı!

Adana'da 2018 yılında emekli uzman çavuşu öldürüp bir süre önce tahliye olan şahıs, bu kez de av tüfeği ve tabancayla üvey anne ile babasının otomobilini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda üvey anne ölürken, baba yaralandı.

Olay, 21 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Ocak 2018’de emekli uzman çavuş bacanağı Nuri Özdemir’i (49) tabancayla öldürüp tutuklanan İsmail Babat (38), 1 yıl önce tutuksuz yargılanmak üzere denetimli serbestlik çerçevesinde tahliye edildi.

Uzman çavuşun katili bu sefer anne ve babasına kurşun yağdırdı!

İsmail, babası Rıfat (62), üvey annesi Hürü Babat (52) ile sık sık tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmalar sonucunda İsmail, üvey annesi Hürü ve babası Rıfat’a husumet besledi.

Uzman çavuşun katili bu sefer anne ve babasına kurşun yağdırdı!

Babasının otomobilini görünce tabanca ve tüfekle kurşun yağmuruna tuttu

Baba Rıfat, karısı Hürü Babat ile otomobille eve geldiği sırada, oğlu İsmail Babat’ın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda İsmail Babat, av tüfeği ve tabancayla babasının otomobilini kurşun yağmuruna tuttu. Şüpheli Babat, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Uzman çavuşun katili bu sefer anne ve babasına kurşun yağdırdı!

Silah seslerini duyan mahalleli durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hürü ve Rıfat Babat’ı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hürü Babat hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hürü Babat’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Baba Rıfat Babat’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Pusudan önce sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

İsmail Babat'ın, babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmadan önce sosyal medyada, “İhanetin bedeli, ölümdür. Kalem kırılırsa geri yapıştırırsın” şeklinde video paylaşımı yaptığı görüldü.
Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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