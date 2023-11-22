İYİ Parti Genel Başkanı Akşener grup toplantısında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Neymiş, İYİ Parti zor durumdaymış. Bak sen hele. Dün 'yüzde 60 ile kazanırız' yalanını üretenler, bugün çıkıp İYİ Parti üzerinden yeni yalanlar türetiyorlar"

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener grup toplantısında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Neymiş, İYİ Parti zor durumdaymış. Bak sen hele. Dün 'yüzde 60 ile kazanırız' yalanını üretenler, bugün çıkıp İYİ Parti üzerinden yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun, biz artık alıştık. Çünkü bunların tıyneti böyle. Hiç kusura bakmasınlar, İYİ Parti'de güneş yerinde, her şey yolunda" dedi.
Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Akşener, hayatını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyerek, mülakatların kaldırılması ve 100 bin öğretmen ataması konusunu yeniden gündeme getirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıları dünyanın yalnızca izlediğini söyleyen Akşener, "Katil Netanyahu'nun katışıksız caniliğinin, şımarık sözlerinin, psikopatça tavırlarının karşısında hiç kimse hiçbir şey yapmıyor" diye konuştu.

"Gözü dönmüş Netanyahu'nun karşısında güvenli bir yer bile kalmadı"

Akşener, Gazzeli ağır hastaların harabe olmuş yollarda sedyelerin üzerinde taşındığına dikkati çekerek, "Binlerce insan güvenli bir yere gitmenin yollarını arıyor. Ama nafile. Çünkü artık maalesef, gözü dönmüş Netanyahu'nun karşısında güvenli bir yer bile kalmadı" dedi. Tüm dünyanın gözleri önünde resmen bir soykırım gerçekleştiğini dile getiren Akşener, "Bu arada enteresandır, ne hikmetse Gazze'de yaşanan katliamların karşısında eli kolu bağlanan, tüm bu olanlara sadece üzülmekle yetinen Birleşmiş Milletler; mesele Kıbrıs olunca bir anda aslan kesilebiliyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener grup toplantısında konuştu

"Netanyahu, hukuktan muaf değildir"

"Kadınları, çocukları, sivilleri canice öldüren Netanyahu'ya kapalı kapılar ardındaki pazarlıklar sonucunda sessiz kalanlar; bu insanlık suçuna ortaklık yapmaktadır" diyen Akşener, sergilenen tutumun yalnızca Filistin için değil, tüm insanlık adına vicdanlardaki güven ve adalet duygusunu zedelediğine vurgu yaparak, "Ne insan haklarından ne de demokrasiden bahsedilebilir. Ne barış ne de güvenlik sağlanabilir. Ne huzur ne de mutluluk olabilir. O nedenle buradan tüm dünyaya bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Netanyahu, hukuktan muaf değildir. İnsani değerleri, ahlakı ve savaş hukukunu hiçe sayan, başta Cenevre Sözleşmesi olmak üzere tüm uluslararası sözleşmelere aykırı davranan bu cani daha fazla cezasız kalamaz" dedi.

"Bu katili yargılayın"

Hedefine evleri, okulları, hastaneleri, ibadethaneleri alan bir katliama meşruiyet kazandırma çabasından vazgeçilmesi gerektiğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Mezalime karşı sergilediğiniz çifte standardı artık terk edin. Nükleer silah tehditlerine dünya daha fazla göz yumamaz. Kafalarınızı kumdan çıkarın ve Netanyahu terörüne artık dur deyin. Aklınızı başınıza alın ve bu zıvanadan çıkmış faşiste artık dur deyin. Uluslararası hukuk gereğince bu katili yargılayın ve çağımıza sürülen kara lekeye artık dur deyin."

Akşener'den 50+1 açıklaması

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 açıklamasını değerlendirerek, "50+1 şartının dayattığı ittifak sistemi, milletimizi iki yumruk arasına mahkum ediyor. Milletimiz velinimet olmaktan çıkartılıp rakama indirgenerek, siyasi tercihlerinde seçeneksiz bırakılıyor. 50+1'e sıkıştırılan siyaset düzeni, kimliksizliğe, kişiliksizliğe ve ilkesizliğe alan açıyor. Madem ki Sayın Erdoğan da 50+1 şartının dayattığı ittifak sisteminden bu kadar rahatsız, o zaman buradan bizzat kendisine sesleniyorum; gelin AK Parti olarak ittifak sisteminin ülkemize dayatılmasının siz de bizim gibi önüne geçin. Gelin Türk demokrasisinin tıkanan nefesini açmak için siz de bizim gibi bir adım atın. Gelin, önümüzdeki seçimlere AK Parti olarak siz de İYİ Parti gibi tek başınıza girme cesaretini gösterin. Ama Sayın Erdoğan eğer ki bu açıklamayı yapmaktaki amacın anayasa değişikliğinin arkasına sığınıp, sistem ile birlikte iki dönem kuralını değiştirmekse işte o zaman hiç kusura bakma, çok beklersin" diye konuştu.

"İYİ Parti'de güneş yerinde, her şey yolunda"

Son günlerde partisinin içinde yaşanan tartışmalara ilişkin de konuşan Akşener, "Bir yanda sözde muhalif basın, diğer yanda yandaş basın. Türkiye'yi araya alıp mutlu mesut yaşayan iki kutup İYİ Parti'ye karşı birleşmiş. Elbirliğiyle herkes İYİ Parti'yi tartışıyor. Ne mutlu bize. Neymiş, İYİ Parti zor durumdaymış. Bak sen hele. Dün, 'yüzde 60 ile kazanırız' yalanını üretenler, bugün çıkıp İYİ Parti üzerinden yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun, biz artık alıştık. Çünkü bunların tıyneti böyle. Hiç kusura bakmasınlar, İYİ Parti'de güneş yerinde, her şey yolunda" açıklamasını yaptı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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