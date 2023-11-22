Profesörün ilginç halini görenler şaştı kaldı!

Erzincan’da sarı renkli yağmurluk üzerine vücudunun tamamına çam fidanlarını asıp cadde ve sokakları yürüyen profesörün halini görenler gözlerine inanamadı.

YAYINLAMA
Google News
Profesörün ilginç halini görenler şaştı kaldı!

Erzincan’da sarı renkli yağmurluk üzerine vücudunun tamamına çam fidanlarını asıp cadde ve sokakları yürüyen profesörün halini görenler gözlerine inanamadı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nde yeni bir performans gerçekleştirdi.

11 Kasım 2021 tarihinde başlayan süreçte; kendi diktiği fidanın doğum gününü kutladığı “Bir Bitki Bir Selfie: Doğum Günü Performansı” isimli çalışmasını gerçekleştirdi. Bu fidanı, kendi kızının adı olan ‘Esma İdil’ ve çevresindeki fidanları da ‘Esma İdil’in arkadaşları’ olarak isimlendirmişti.

Profesörün ilginç halini görenler şaştı kaldı!

Prof. Dr. Kavukçu, 11 Kasım 2022 tarihinde de okuldaki öğrenci ve arkadaşları ile birlikte fidanın ikinci yaş gününü kutlamak üzere selfieler çekerek yola çıkmıştı. 2021 yılında, kendi diktiği fidana hediye olarak toprak götürerek geçen seneki performansında da ona getirdiği kozalakları hediye etmişti. Kavukçu, 2023 yılında gerçekleştirdiği performansında ise; 12 Kasım tarihinde olan kendi doğum günüyle fidanın doğum gününü birleştirerek kızının pastayla birlikte hediye verdiği kozalak ve yapraklarla başlayan sürecin ardından, fidanın 3. yaş gününü kutlayacağı çalışmasını, bitkiye dönük bir performansla tamamladı. İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi vurgulayan çalışma, insanlara özgü doğum günü kutlama geleneğini, kendi doğum günü ve fidanın doğum gününü birlikte kutlayarak insandan doğaya dönen bir ritüele dönüştü.

Profesörün ilginç halini görenler şaştı kaldı!

Kavukcu, Erzurum’dan Erzincan’a giderken yolculuğu sırasında; çalılar ve sonbahar renklerini bünyesinde barındıran yapraklar gibi doğada bulduğu malzemeleri kendi çalışma ilkeleri doğrultusunda toplayarak alışveriş filelerinin içerisinde taşıdı. Erzincan’a vardığında da önceki çalışmalarında olduğu gibi orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla yangından zarar görmüş bir ağacı; kimi zaman kaldırımda, kimi zamansa araç trafiğinin devam ettiği alanlarda sürüklediğine benzer şekilde bu kez; gerçekleştirdiği yolculuk sırasında topladığı doğal malzemelerle birlikte, vücuduna tüp poşetlerinde yer alan fidanları bağlayarak kent merkezinden fidan dikim alanına kadar yürüdü.
Kavukcu, vücudunu kaplayan doğal malzemeler ve çok sayıdaki fidan tüpleriyle adeta yürüyen fidanlığa/ağaca dönüştü.


Yürüyüşün ardından, toprağa diktiği fidanın yanına geldiğinde, kızının ismini verdiği fidanı ve onun arkadaşları olan diğer fidanları selamlayarak doğum gününü kutlayıp insani özellikler üzerinden bir davranış sergiledi.

İndirim çekleri ve çantalardan çeyrek altın çıkacağını duyan koştu!İndirim çekleri ve çantalardan çeyrek altın çıkacağını duyan koştu!

Havaların soğumasıyla ıhlamur satışları tavan yaptı!Havaların soğumasıyla ıhlamur satışları tavan yaptı!

Gazeteci Murat Ağırel'e tehdit ediğini açıkladı: "Hodri meydan, Asla vazgeçmeyeceğim"Gazeteci Murat Ağırel'e tehdit ediğini açıkladı: "Hodri meydan, Asla vazgeçmeyeceğim"

Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdiEbru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İndirim çekleri ve çantalardan çeyrek altın çıkacağını duyan koştu!
İndirim çekleri ve çantalardan çeyrek altın çıkacağını duyan koştu!
İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor, yerli sayısı ne kadar? 10 il zirvede, İşte iller!
İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor, yerli sayısı ne kadar? 10 il zirvede, İşte iller!
Acı haberi kızı duyurdu! Usta sanatçı Yücel Uçanoğlu vefat etti
Acı haberi kızı duyurdu! Usta sanatçı Yücel Uçanoğlu vefat etti
Metin Uca'nın cenaze töreninde gerginlik! Vatandaşlar imama tepki gösterdi
Metin Uca'nın cenaze töreninde gerginlik! Vatandaşlar imama tepki gösterdi
Son Haberler
İSKİ Genel Kurulu açıkladı: suya yüzde 15 zam yapıldı
İSKİ Genel Kurulu açıkladı: suya yüzde 15 zam yapıldı
Vefat eden annesinin sakladığı altınlar yıkamaya verdiği halının arasından çıktı!
Vefat eden annesinin sakladığı altınlar yıkamaya verdiği halının arasından çıktı!
Kadıköy’de kahve içen gençlerle İsrail'i protesto eden gençler birbirine girdi!
Kadıköy’de kahve içen gençlerle İsrail'i protesto eden gençler birbirine girdi!
Uzman çavuşun katili bu sefer anne ve babasına kurşun yağdırdı!
Uzman çavuşun katili bu sefer anne ve babasına kurşun yağdırdı!
Depremzede çocuk protez bacağıyla hayallerine ve topuna yeniden kavuştu!
Depremzede çocuk protez bacağıyla hayallerine ve topuna yeniden kavuştu!
Elazığ’da bir okula verilen isim şaşkınlık yarattı!
Elazığ’da bir okula verilen isim şaşkınlık yarattı!
Çok Okunanlar
A Milli futbol takım Galler ile 1-1 berabere kalarak EURO 2024 elemelerine grup lideri olarak gidiyor
A Milli futbol takım Galler ile 1-1 berabere kalarak EURO 2024 elemelerine grup lideri olarak gidiyor
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi
İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor, yerli sayısı ne kadar? 10 il zirvede, İşte iller!
İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor, yerli sayısı ne kadar? 10 il zirvede, İşte iller!
Bakan Işıkhan'ın asgari ücrete 'tek zam' açıklaması hesapları değiştirdi: İşte yeni asgari ücret zam beklentisi
Bakan Işıkhan'ın asgari ücrete 'tek zam' açıklaması hesapları değiştirdi: İşte yeni asgari ücret zam beklentisi
Gazetecilere yeşil pasaport hakkı geliyor! Kimler yeşil pasaport kullanıyor, yeşil pasaportun hakları neler?
Gazetecilere yeşil pasaport hakkı geliyor! Kimler yeşil pasaport kullanıyor, yeşil pasaportun hakları neler?
Dikkat! Sokak hayvanlarına dişinizi göstermek tehlikeli hale gelebilir!
Dikkat! Sokak hayvanlarına dişinizi göstermek tehlikeli hale gelebilir!
Yorumlananlar