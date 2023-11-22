Profesörün ilginç halini görenler şaştı kaldı!

Erzincan’da sarı renkli yağmurluk üzerine vücudunun tamamına çam fidanlarını asıp cadde ve sokakları yürüyen profesörün halini görenler gözlerine inanamadı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nde yeni bir performans gerçekleştirdi.

11 Kasım 2021 tarihinde başlayan süreçte; kendi diktiği fidanın doğum gününü kutladığı “Bir Bitki Bir Selfie: Doğum Günü Performansı” isimli çalışmasını gerçekleştirdi. Bu fidanı, kendi kızının adı olan ‘Esma İdil’ ve çevresindeki fidanları da ‘Esma İdil’in arkadaşları’ olarak isimlendirmişti.

Prof. Dr. Kavukçu, 11 Kasım 2022 tarihinde de okuldaki öğrenci ve arkadaşları ile birlikte fidanın ikinci yaş gününü kutlamak üzere selfieler çekerek yola çıkmıştı. 2021 yılında, kendi diktiği fidana hediye olarak toprak götürerek geçen seneki performansında da ona getirdiği kozalakları hediye etmişti. Kavukçu, 2023 yılında gerçekleştirdiği performansında ise; 12 Kasım tarihinde olan kendi doğum günüyle fidanın doğum gününü birleştirerek kızının pastayla birlikte hediye verdiği kozalak ve yapraklarla başlayan sürecin ardından, fidanın 3. yaş gününü kutlayacağı çalışmasını, bitkiye dönük bir performansla tamamladı. İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi vurgulayan çalışma, insanlara özgü doğum günü kutlama geleneğini, kendi doğum günü ve fidanın doğum gününü birlikte kutlayarak insandan doğaya dönen bir ritüele dönüştü.

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Kavukcu, Erzurum’dan Erzincan’a giderken yolculuğu sırasında; çalılar ve sonbahar renklerini bünyesinde barındıran yapraklar gibi doğada bulduğu malzemeleri kendi çalışma ilkeleri doğrultusunda toplayarak alışveriş filelerinin içerisinde taşıdı. Erzincan’a vardığında da önceki çalışmalarında olduğu gibi orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla yangından zarar görmüş bir ağacı; kimi zaman kaldırımda, kimi zamansa araç trafiğinin devam ettiği alanlarda sürüklediğine benzer şekilde bu kez; gerçekleştirdiği yolculuk sırasında topladığı doğal malzemelerle birlikte, vücuduna tüp poşetlerinde yer alan fidanları bağlayarak kent merkezinden fidan dikim alanına kadar yürüdü.

Kavukcu, vücudunu kaplayan doğal malzemeler ve çok sayıdaki fidan tüpleriyle adeta yürüyen fidanlığa/ağaca dönüştü.



Yürüyüşün ardından, toprağa diktiği fidanın yanına geldiğinde, kızının ismini verdiği fidanı ve onun arkadaşları olan diğer fidanları selamlayarak doğum gününü kutlayıp insani özellikler üzerinden bir davranış sergiledi.

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