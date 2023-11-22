İndirim çekleri ve çantalardan çeyrek altın çıkacağını duyan koştu!

Antalya'da gerçekleştirilen moda alışveriş festivalinde hediye indirim çekleri ve çantalardan çeyrek altın çıkacağını duyan kadınlar, uzun kuyruk oluşturdu.

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İndirim çekleri ve çantalardan çeyrek altın çıkacağını duyan koştu!

Antalya'da gerçekleştirilen moda alışveriş festivalinde hediye indirim çekleri ve çantalardan çeyrek altın çıkacağını duyan kadınlar, uzun kuyruk oluşturdu. Saatlerce kuyrukta bekleyen kadınlar kapıların açılmasıyla birlikte doyasıya alışverişini yaptı.

Kepez ilçesi Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde bir organizasyon şirketinin aralarında giyim, mutfak eşyaları, elektronik ve kişisel malzemeler ile ayakkabı satan firmalarla düzenlediği moda alışveriş festivaline, Antalyalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

İndirim çekleri ve çantalardan çeyrek altın çıkacağını duyan koştu!

Saat 11.00'de başlayacak festivalin düzenlendiği alana girecek ilk bin kişiye 500 TL'lik hediye alışveriş çeki, bin TL üzeri alışveriş yapanlara ise verilecek mutluluk çantalarından çeyrek altın çıkacağını duyan çok sayıda kadın vatandaş, sabah 8'den itibaren kuyrukta beklemeye başladı. Kadınlar, bileklerine yazılan sıra sayısına göre içeri alındıktan sonra indirim çeklerini alıp festival alanına giderek doyasıya alışveriş yaptı.

İndirim çekleri ve çantalardan çeyrek altın çıkacağını duyan koştu!
Alışveriş yapan kadınlardan Günay Görür, “1 saat önce geldik. Her yerde geçerli olan çekler zannettik ama belirli mağazalardanmış. Çanta için bin TL alışveriş yapmamız gerekiyormuş. İnşallah çeyrek altın çıkar” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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