Havaların soğumasıyla ıhlamur satışları tavan yaptı!

Havaların soğumasıyla birlikte gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tuttu.

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Havaların soğumasıyla ıhlamur satışları tavan yaptı!

Havaların soğumasıyla birlikte gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tuttu. En çok tercih edilen ürünlerin başında ise bağışıklık sistemini güçlendiren ıhlamur ve kış çayı yer aldı.

Havaların soğumasıyla ıhlamur satışları tavan yaptı!
Kış ayının gelmesi ve aniden başlayan yağışlı havalarla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi.

Havaların soğumasıyla ıhlamur satışları tavan yaptı!

En çok rağbet gören ürünler arasında ise kış çayı ve ıhlamur yer alırken, özel karışımlı ürünler de vatandaşların tercihi oldu. Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun kilogram fiyatı ise 300 ila 600 lira arasında değişiyor.

Havaların soğumasıyla ıhlamur satışları tavan yaptı!

Şu anda geçiş mevsiminde olduklarını belirten aktar Selçuk Aktaş, “Hava biraz sert geçmeye başladı. Bundan dolayı da bocalama devresi dediğimiz bir devreye geçtik. Grip ve nezle olayı da çok. Bu hastalığa yakalanan insanlar gelip burada ıhlamur ve kış çaylarını almaya başladılar. Bizde iki cins ıhlamur var. Yaprak ve sade çiçek ıhlamur. Bunlar genelde sade olarak da olur içerisini zenginleştirerek de içilebilir. İçerisinin zenginleşmesi için tarçın ve karanfil katılarak kaynatıldıktan sonra suyunu içebilirler bu da üşütme ve nezleye karşı faydalıdır. Ihlamurun suyla birlikte 3 ile 4 dakika suda kaynaması lazım. Sıcak suda demleme usulü ile yapan vatandaşlarımız da var fakat demlendiği zaman kaynamış gibi özü çıkmıyor. Mutlaka su ile birlikte 3 ile 4 dakika kaynaması lazım. Fiyatlar Kapalı Çarşı'da 300 liradan başlıyor 600 liraya kadar çıkıyor. Yapraklı olan ıhlamurlar 300 ile 350 lira civarında, çiçek ıhlamur ise 500 ile 600 lira arasındadır” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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