Fetönün firari üst düzey yöneticisi Çeşme'de yakalandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı.

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Fetönün firari üst düzey yöneticisi Çeşme'de yakalandı!

İzmir’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı.

Fetönün firari üst düzey yöneticisi Çeşme'de yakalandı!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda; FETÖ/PDY kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, örgüt yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden firari Mehmet Kamış yapılan çalışmalar neticesinde Çeşme’de yakalandı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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