İstek şarkı canına mâl oldu!

Kadıköy Rıhtım'da şarkı söyleyen Cihan Aymaz isimli genç, istek şarkı tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü.

Akşam 19.00 sıralarında meydana gelen olay Kadıköy Rıhtım da gerçekleşti. Sokak sanatçısı olan 30 yaşındaki Cihan Aymaz şarkı söylerken, alkollü olduğu iddia edilen Mehmet C. istek şarkı talebinde bulundu . Aymaz' ın olumsuz yanıtından dolayı ikili arasında tartışma ortaya çıktı. Mehmet C., cebinden çıkardığı bıçakla Cihan Aymaz' ı göğsünden yaraladı. Darbenin etkisiyle yaralı bir şekilde denizde düşen Aymaz, olay yeri inceleme yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan Aymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olay sırasında denize atlayan saldırgan Mehmet C. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"KADIKÖY GİBİ İŞLEK BİR YERDE BİRİNİ NASIL KATLEDEBİLİYORLAR"

Cihan Aymaz' ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Cihan Aymaz' ın kuzeni Baran Aymaz, bir şarkı için insanın nasıl öldürülebileceği şokunun içerisindeydi. Baran Aymaz; "Arkadaşlarının yanına gitmiş. İyi niyetli, temiz kalpli biriydi. Orada içkili olduğu söylenen bir kişi kendisinden şarkı isteğinde bulunmuş. O kişi ısrar edince tartışma yaşanmış. Cihan'a hakaretler etmeye başlamış. Sonra bıçak çekip bıçaklıyor. Cihan o sırada denize düşüyor. Bıçaklayan kişi de denize atlıyor. Hem Cihan'ı kurtarmak için mi atladı bilmiyoruz. Cihan'ın orada kalbi duruyor. Cinayeti işleyen kişi yarım saat sudan çıkmıyor. Botlarla gelen ekipler bıçaklayan şahsı alıp götürüyorlar. Kadıköy gibi işlek bir yerde birini nasıl katledebiliyorlar? Bölge esnafı tarafından çok sevilen bir çocuk. Karşı taraf kötü niyetli, çünkü bir şarkı için insan öldürebiliyor" dedi.

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Cihan Aymaz'ın cenazesi Ataşehir'de defnedilecek.