İslam alemi için mübarek günler arasında yer alan Kadir Gecesi tüm inanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Müslümanlar ibadetlerini yaparak tövbe edecekleri bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek günün ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Kadir Gecesi bayramdan kaç gün önce 2021? sorusunun cevabı haberimizde...

KADİR GECESİ BAYRAMDAN KAÇ GÜN ÖNCE?

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvimde yer alan bilgilere göre Ramazana ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olacak. Kadir Gecesi Ramazan Bayramı'ndan 5 gün öncedir. Mübarek Kadir Gecesi'nden 4 gün sonra da arefe idrak edilecek ve arefenin de tamamlanmasıyla birlikte 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı başlayacak.

Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e (S.A.V.) indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Müslümanlar bu mübarek Kadir Gecesini, namaz kılarak, dua yaparak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe ve istiğfâr ederek geçirirler.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

“Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.”

“Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır.”

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

“Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.”