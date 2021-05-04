Kadir Gecesi hangi zikirler çekilir? Kadir Gecesi namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? Soruları İnternet kullanıcıları tarafından sık sık araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bizde sizler için merak edilen detaylara haberimizde yer verdik...

KADİR GECESİ HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLİR?

Kadir Gecesini ibadet ederek geçirmek, af dilemek isteyen bu günün anlam ve önemine uygun davranışlar sergilemek isteyenler tarafından bu anlamlı gecede hangi zikirler çekilir merak ediliyor. İşte Kadir gecesinde çekilebilecek zikirler:

" Ya Atikkaribab " zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab " Ey iyileri koruyan " anlamını taşımaktadır.

"La havle vela Kuvvete illa billa hüvel aliyhül azim" ( Bütün güç ve kuvvet yalnızca Allah'ın yardımıyla elde edilir.) tespihi çekilmelidir. Her pazartesi mutlaka bin defa çekilmesi gereken zikir olduğunu söylemek mümkündür.

"Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlül" ( Allah bize Hz. Muhammed'e layık olma mükafatı versin.) salavatı çekilmedir.

"Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh" (Allah'a istiğfar eder, beni affetmesini dilerim.) tövbe istiğfar tespihi çekilmelidir. Bu tespih çarşamba günleri 100 defa çekilir.

"Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym" (Allah büyüktür ve onu hamd ile tespih ederim.) tespihi bin defa çekilmelidir.

"La ilahe illallah" tevhidi çekilmelidir. Bu tespih bin defa yapılmalıdır.

"Ya Hayyu Ya Kayyum" tespihi ile Allah'ın isimleri zikredilmelidir.

11 kere Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa' fu anna (Allah'ım affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle) tesbihi çekilir.



KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi namazına 'Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin topluluğa ilhak eyle... Allahu Ekber..'' sözleriyle niyet edilir.



Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılmalıdır.