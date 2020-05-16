Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu, internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Bu mübarek Ramazan ayında kutsal kitabımız Kuran'ın indirildiği gün olan Kadir Gecesi'ne yaklaşılıyor. İslamiyetin en önemli kandilleri arasında yer alan Kandil Gecesi ile ilgili 'Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2021? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

12 Mayıs'ta Ramazan ayının bitmesiyle 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı başlıyor. 15 Mayıs Salı günü ise bayramın son günü olarak belirlendi.

13 Nisan - Ramazan ayının başlangıcı

12 Mayıs - Ramazan Bayramı Arefesi

13 Mayıs - Ramazan Bayramının ilk günü

15 Mayıs - Ramazan Bayramının son günü

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e (S.A.V.) indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Müslümanlar bu mübarek Kadir Gecesini, namaz kılarak, dua yaparak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe ve istiğfâr ederek geçirirler.

KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİ DUASI

Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.