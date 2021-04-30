Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi anlam ve önemi

11 ayın sultanı olan Ramazan ayının son günlerini yaşarken yaklaşmakta olan Kadir gecesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Bin aydan daha hayırlı olduğu söylenen Kadir gecesi 2022 yılında Nisan ayının 27. günü idrak edilecek. Peki Kadir gecesi nedir? İşte Kadir gecesi anlam ve önemi...

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (sav) vahiy edilmeye başladığı gecedir.

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

Kadir Gecesi’ne özel ayet-i kerime bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi Kadir suresidir ve surede bu geceden bahsedilmiştir;

''Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.”

'Hazreti Muhammed’in Kadir Gecesi nasıl geçerdi?' sorusunu Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral şöyle cevapladı;

“Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir.”

KADİR GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Ramazan ayının özellikle son on gününde teravih namazlarını kılmalıyız. Mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Bu gecelerde Hz. Muhammed'in sık sık ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi tavsiye ettiği bilinmektedir.

KADİR GECESİ DUALARI

EY BİZLERİ VARLIĞA ERDİREN ALLAHIM;

Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

“Kadir gecesinde üç defa lâilâhe illallah diyenin, birincisinde bütün günahları affolur. İkincisinde Cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde Cennete girer.” buyuruldu.