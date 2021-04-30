Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi her yıl Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ramazan ayı içerisinde yer alan mübarek Kadir Gecesi'nin ne kadar süreceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kadir Gecesi saat kaça kadar sürer, ne kadar sürer? Sorularına haberimizden yanıt bulabilirsiniz...

KADİR GECESİ SAAT KAÇA KADAR SÜRER, NE KADAR SÜRER?

Kadir Gecesi, İslam dininde bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen, Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Bu anlamlı gece Ramazan ayı içerisinde yer alıyor. Her yıl Ramazan'ın son günlerine denk gelen Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetlerin fazileti oldukça yüksektir. Bu yıl koronavirüs nedeniyle camiler ibadete kapalı olduğu için vatandaşlar ibadetlerini evlerinde gerçekleştirecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2021 dini günler takvimine göre Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 8 Mayıs 2021 Çarşamba akşam vakti başlayıp diğer günün sabah vaktine kadar Kadir Gecesi idrak edilecek.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

“Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.”

“Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır.”

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

“Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.”

Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, “leyletü’l kadr” şeklinde Kur’an-i Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur’an-i Kerim’in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. “Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir”