İslam dininde çok özel bir yeri olan Bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi'ne kısa bir zaman kala müslümanların heyecanı başladı. Bu kutsal geceye bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşayan müslüman vatandaşlar, Kadir Gecesi'ne dair araştırmalar yaparak Kadir gecesinde hangi dualar edilmeli? Kadir Gecesi nedir, duası ve alametleri, ibadetleri nelerdir? sorularına yanıt arıyor. Bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık...

KADİR GECESİNDE HANGİ DUALAR EDİLMELİ?

İslam aleminde Kadir Gecesi'ne kavuşmanın heyecanı yaşanıyor. Kadir Gecesi'nde Kadir suresi başta olmak üzere birçok sure okunmaktadır. Bu geceyi dua ve ibadet ederek geçirmek isteyen müslümanlar başta Kadir suresi olmak üzere, dua ve çeşitli sureler ile Kuran-ı Kerim okuyabilir.

KADİR GECESİ NEDİR, DUASI VE ALAMETLERİ, İBADETLERİ NELERDİR?

Kadir Gecesi müslümanların kutsal gecelerinden olan ve dua ve ibadetlerle idrak edilen Kuran'-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. İslam dinini ait bilgi ve hadisler Kadir Gecesi'nin ramazan ayının son 10 günü içesinde yer aldığının bilgisini vermektedir. Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gününde idrak edilmektedir. Kadir Gecesi duası ve alametleri hakkındaki hadislerde bu gece edilen duaların geri çevrilmeyeceği belirtilmektedir.

Kadir Gecesi'nin gerçekleştirilen ibadetleri şu şekildedir;

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

-Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

-Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).