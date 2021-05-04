Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi Ramazan ayının son günlerinde idrak ediliyor. İnananlar tarafından çok önemli olan bu anlamlı gecede ibadetler yapılarak dualar okunuyor. Müslümanlar tarafından Kadir Gecesine özel namazın olup olmadığını ve nasıl kılındığını merak ediliyor. Bizde bu merakınızı gidermek için haberimizde bu konuya yer verdik. Kadir Gecesinde ne diye niyet edilir? Kadir Gecesi namazında nasıl niyet edilir, nasıl kılınır? Sorularının cevabı haberimizde...

KADİR GECESİNDE NE DİYE NİYET EDİLİR? KADİR GECESİ NAMAZINDA NASIL NİYET EDİLİR, NASIL KILINIR?

Müslüman vatandaşlar Kadir Gecesini ibadet ve dualarla geçirmek istiyor. Bu gecede kılınan namazın bir aylık namaza eşdeğer olduğu Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir.

Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin ardından kılınır. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

4 veya 12 rekat olarak kılınan Kadir Gecesi namazına niyet edilirken şunlar söylenir:

"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber.."

Bin aydan hayırlı görülen Kadir Gecesinde edilen ibadetler ve kılınan namaza sayısız sevap yazılır. Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

Kadir namazının kılınışı da şöyledir;

İki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kandil gecesi mümkünse Tesbih Namazı da kılınmalıdır.