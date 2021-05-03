Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi için geri sayım başladı. Bu yıl 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen kutsal gece için araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Kadir Gecesinde tesbih çekerken ne denir? Kadir Gecesi tesbihleri nelerdir? İşte merak edilen ayrıntılar...

KADİR GECESİ TESPİHLERİ NELERDİR?TESPİH ÇEKERKEN NE DENİR?

Mübarek ayın en hayırlı gecesi Kadir gecesini ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından en merak edilen başlıklar arasında yer alan Kadir gecesinde çekilecek tespihler ve tespih çekerken ne söylenir yer alıyor. İlk olarak Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Diğer bir tesbih ise şu Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

KADİR GECESİ OKUNACAK DUA

Peygamber(S.A.V.) Efendimiz bir hadisinde “İnanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ibadet edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini” müjdelemiştir. (Buhari, “Fazlu Leyleti’l-Kadr, 1)

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerinden uzaklaşıp ibadet etmeye çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutardı.

Ve bu bin aydan daha hayırlı ve bereketli gece Peygamber Efendimiz : “Ey Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” şeklinde dua ve niyazda bulunmasını tavsiye buyurmuştur (Tirmizi, Deavât 84). Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de iner. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur." şeklinde dua ederdi.

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrâhîm.İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr. Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfişehr.Tenezzelülmelâiketü verrûhu fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr. Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

İslam alemi tarafından büyük öneme sahip bu gecede inanarak ve içten dileyerek edilen tövbe ve günahların affedileceği müjdelenmiştir. Bu nedenle bu gece Müslümanlar Kuran'- Kerim!i indirilmeye başlaması şerefine ibadetler ederek geçirirler. Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz (SAS)'e salât ü selâmlar getirilmeli, Kuran okunmalı, namaz kılınmalı, bol bol tesbih çekilerek dualar edilmeli, tövbe edilmeli.