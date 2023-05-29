Kaftancıoğlu'nun istifa paylaşımı tekrar gündeme geldi, rekor etkileşim aldı

28 Mayıs seçimlerinde hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu istifa etmek yerine mücadele etme kararı aldı, akıllara Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşım geldi. Muhalifler tarafından büyük etkileşim alan paylaşımı Kaftancıoğlu'nun tekrarlayıp tekrarlamayacağı ise merak konusu.

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Kaftancıoğlu'nun istifa paylaşımı tekrar gündeme geldi, rekor etkileşim aldı

14 Mayıs seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50+1 oy alamadığı için seçmenler 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gitti.

İkinci tur oylamalarında sandıkların %99,43'ü açılmışken Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçileceği kesinleşti.

Erdoğan, 2002'den bu yana, AK Parti Genel Başkanı olarak girdiği ve aday olarak yarıştığı 17'nci seçimden de zaferle çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise 2010 yılında Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasının ardından CHP'nin başına geçti ve 12'nci seçiminden de hezimetle ayrıldı.

PAPA BİLE İSTİFA ETTİ!

Dün herkesin istifa etmesini beklediği Kılıçdaroğlu, kameraların karşısına geçti ve mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Bu sözlerin üzerine akıllara Canan Kaftancıoğlu'nun 2013 yılında yaptığı paylaşım geldi.

Kaftancıoğlu'nun muhalifler tarafından rekor etkileşim alan paylaşımını tekrar etmesi bekleniyor.

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