Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü Maaşları, İş İlanları

Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü görev tanımı nedir, Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü ne iş yapar, Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü Tanımı;

Kendi başına ve belli bir süre içerisinde, kağıt peçete katlama makinasını kullanma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü Maaşları

Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü maaşı ortalama aylık 4.160 - TL’dir. En düşük Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilköğretim okulu mezunu olunması gerekiyor.

Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü Ne İş Yapar?

Kağıt Peçete Katlama Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kağıt peçete katlama makinasını kontrol ederek teslim almak,

b) Katlama makinesinin yapılacak işlerin niteliğine göre gerekli ayarlarını yapmak,

c) Makinayı çalıştırarak kağıt peçete katlama işlemlerini yapmak,

d) Makinadan çıkan ürünleri kontrol etmek, hatalı katlamaları ayırmak,

e) Katlama işlemi biten ürünleri paketleme bölümüne göndermek,

f) Makinanın arızalanması durumunda tamir edilmesini sağlamak,

g) Makinanın bakım ve yağlama işlemlerini yapmak/yapılmasını sağlamak,

h) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kağıt Peçete Katlama Makinası OperatörüMeslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü mesleğinin meslek kodu 8143.11 olarak belirlenmiştir



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