Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Çağlayancerit’teki ilk ve orta dereceli okullar bugün (8 Şubat Cuma) tatil edildi.

Öte yandan merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi’ndeki okullarda da bugün eğitim öğretim yapılamayacak.



Kahramanmaraş için Hava Durumu

08 Şubat 2019, 05:16

08 Şubat 2019 Cuma günü hafif yağmurlu, sıcaklık 8, 09 Şubat 2019 Cumartesi günü hafif yağmurlu, sıcaklık 8, 10 Şubat 2019 Pazar günü az bulutlu, sıcaklık 12, 11 Şubat 2019 Pazartesi günü az bulutlu, sıcaklık 12, 12 Şubat 2019 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 11.