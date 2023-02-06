Kahramanmaraş'taki depremin ardından Kızılay harekete geçti! Kan bağışı çağrısında bulunuldu!

Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ekiplerin bölgeye hareket ettiğini bildirdi. Ayrıca kan sevkiyatı için de harekete geçtiklerini bildirdi.

Türk Kızılay'ı yaptığı açıklamada, Ankara Etimesgut'taki Kızılay Afet Operasyon Merkezinde kriz masası kurulduğu ve ekiplerin bölge operasyon merkezleri ile Ankara'da bulunan merkez depolardan yüklediği barınma ve beslenme malzemeleriyle deprem bölgesine hareket ettiği belirtildi.

Kızılay'ın arama ve kurtarma ekiplerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Kızılay gönüllüleri de Kızılay ekiplerine ve vatandaşlara destek olabilmek için harekete geçirilirken, AFAD'da kurulan koordinasyon merkezinden gelebilecek diğer görevlere yönelik olarak da Kızılayın planlamaları sürüyor."

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık Kahramanmaraş'taki 7,4 Büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açılama şu şekilde: Kınık, açıklamasında, "Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.