Kahveseverlere üzen haber! Starbucks tüm kahvelerine zam yaptı! Zammı duyanlar tepki yağdırdı

Kahveseverlerin müdavim yeri Starbucks’dan üzücü haber geldi. Bir çalışan tüm kahvelere yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında üst üste gelen zamların ardından sosyal medya da tepki gösterildi.

ZAMMI ÇALIŞANDAN ÖĞRENDİLER

Sosyal medyada birçok vatandaş “7 Nisan 2022 Starbucks zammı” etiketiyle paylaşım yaptı. Sosyal medyada Starbucks zamlarıyla ilgili bir yorum yapan kullanıcı, Starbucks’ın fiyatlarında yaklaşık yüzde 25 zam yaptığını duyurdu. Başka bir vatandaş ise, her gün aynı ürünleri aldığını ve normal şartlarda 43 TL ödediğini, bugün yaptığı alışverişin ardından 53 TL ödeme yapmak zorunda kaldığını belirterek, Starbucks çalışanının ürünlere zam geldiğini açıkladığını söyledi.

STARBUCKS’DA YENİ FİYATLAR ŞÖYLE;

Cool Lime (Küçük): 30 TL

Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL

White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL

Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL

Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL

Ahududulu Cheesecake: 33,25 TL

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Starbucks zamlı kahve fiyatları Ocak 2022 | Starbucks yeni kahve fiyatları 2022