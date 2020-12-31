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Kalk Gidelim final bölümüne hangi ünlüler konuk olacak?

TRT1 ekranlarını sevilen komedi dizisi "Kalk Gidelim" yılbaşı özel bölümüyle sevenlerine veda edecek. Dizi ekibi final ve yılbaşı özel bölümünde birbirinden renkli ismi ağırlayacak. Son tanıtım filmi yayınlanan diziye kimlerin konuk olacağı merak ediliyor. Peki Kalk Gidelim final bölümüne hangi ünlüler konuk olacak? İşte detaylar...

Kalk Gidelim final bölümüne hangi ünlüler konuk olacak?

4 sezondur TRT1 ekranlarında her hafta yayınlanan komedi dizisi Kalk Gidelim'den sevenlerine kötü haber geldi. Dizi 135. bölümüyle ekranlara veda edeceğini açıkladı. 31 Aralık akşamı veda edece olan dizi yılbaşı özel bölümü ve birbirinden ünlü konukları ağırlayacak. İzleyiciler tarafından final bölümünde kimlerin konuk olacağı merak konusu oldu. Peki Kalk Gidelim final bölümüne hangi ünlüler konuk olacak? İşte detaylar...

KALK GİDELİM FİNAL BÖLÜMÜNE HANGİ ÜNLÜLER KONUK OLACAK?

Dizinin yapımcılığını Eyüp Üstün'ün üstlendiği ve baş rolde Ufuk Özkan'ın yer aldığı "Kalk Gidelim" dizisi uzun süren yayın hayatına son verme kararı aldı. Dizinin takipçilerini üzen bu haberin ardından ekranlara gelen final bölümü tanıtım videosu ile epey konuşuldu. Yılbaşı özel bölümü ile yayın hayatına veda edecek olan 'Kalk Gidelim' in 31 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek olan final bölümüne birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

Dizinin final ve yılbaşı özel bölümünde ise müzik camiasının sevilen isimleri Gülşen, Kubat ve Göksel diziye konuk olacak. Son bölümüyle "Kalk Gidelim" ekranlara damga vurmaya geliyor...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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