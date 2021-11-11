Kalp krizi geçiren 21 yaşındaki Er Celal Esen şehit oldu!

Suriye’de, Hatay’a yakın üs bölgesinde görev yapan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen, 2 gün önce kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Esen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 21 yaşındaki Esen’in acı haberi, memleketi olan Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yeni Mahalle’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin ailesinin bulunduğu ev ve sokak, Türk bayrakları ile donatıldı.

Sözleşmeli Er Celal Esen'in cenazesi cuma namazına müteakip Tarsus Şehir Mezarlığı'ndan alınarak İncirlikuyu Mahalle Mezarlığına defnedilecektir

Şehit Er Celal Esen kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Şehit Er Celal Esen'in biyografisi...