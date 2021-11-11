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  3. Kalp krizi geçiren 21 yaşındaki Er Celal Esen şehit oldu!

Kalp krizi geçiren 21 yaşındaki Er Celal Esen şehit oldu!

Suriye sınırında, Hatay’a yakın üs bölgesinde görev yapan ve o esnada kalp krizi geçiren Er Celal Esen, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen’in (21) acı haberi, memleketi Mersin’in Tarsus ilçesindeki ailesine iletildi.

Kalp krizi geçiren 21 yaşındaki Er Celal Esen şehit oldu!

Suriye’de, Hatay’a yakın üs bölgesinde görev yapan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen, 2 gün önce kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Esen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 21 yaşındaki Esen’in acı haberi, memleketi olan Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yeni Mahalle’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin ailesinin bulunduğu ev ve sokak, Türk bayrakları ile donatıldı.

Kalp krizi geçiren 21 yaşındaki Er Celal Esen şehit oldu!

Sözleşmeli Er Celal Esen'in cenazesi cuma namazına müteakip Tarsus Şehir Mezarlığı'ndan alınarak İncirlikuyu Mahalle Mezarlığına defnedilecektir

{TITLE_STRIP}Şehit Er Celal Esen kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Şehit Er Celal Esen'in biyografisi...

 

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