Star TV ekranlarında her sabah yayınlanan Demet ve Alişan Sabah Sabah programına katılan oyuncu ve şarkıcı Mustafa Topaloğlu program sonrası kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Topaloğlu'nun rahatsızlığı hayranlarını üzerken Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu nasıl ? Son durum ne ? sorusunun yanıtları merak ediliyor. İşte Topaloğlu'nun sağlık durumu...

KALP KRİZİ GEÇİREN MUSTAFA TOPALOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL? SON DURUM NE ?

Demet ve Alişan Sabah Sabah programı sonrası kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu hakkında konuşan eşi Hasibe Topaloğlu, Uçankuş TV'de yaptığı açıklamada,"Çok korktum, çok terledi ve bembeyaz oldu. Kalbin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındığını söylediler. Kurtuldu çok şükür. Yoğun bakımda kalacak" dedi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu babasının sağlık durumuna ilişkin olarak, "Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" diye konuştu. Hayati tehlikeyi atlatan Topaloğlu, 72 saat yoğun bakımda tedavi edilecek.

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Mustafa Topaloğlu, 1957 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. 63 yaşındaki Türk şarkıcı Mustafa Topaloğlu, katıldığı magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katılmıştır. Ayrıca Mustafa Topaloğlu, bir Obama hayranıdır ve Obama için bir tekli yayınlamıştır. Hilmi Topaloğlu'nun kardeşi olan Mustafa Topaloğlu, 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile beraber Prestij Müziği kurmuştur. Oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyendir.