Kalp krizi geçirmişti! Ünlü gazeteci Recep Çilingir hayata gözlerini yumdu

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren magazin gazeteciliğinin duayen ismi Recep Çilingir, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Tüm müdahalelere rağmen kalbi çalıştırılamayan Recep Çilingir'in vefatı hem ailesini hem de magazin camiasını derinden sarstı.

Medya sektörü dışında işletmecilik alanında da faaliyet gösteren Çilingir'in ölümü sevenlerini üzdü.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Recep Çilingir, geçtiğimiz salı günü kalp krizi geçirmesi nedeniyle Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Duayen ismin duran kalbi , 45 dakikalık yoğun çaba sonucu tekrar çalıştırılmıştı.

Yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü gazetecinin kalp krizi geçirmeden 10 gün önce BionTech aşısı olduğu öğrenilmişti. Daha önce de kalbinden rahatsızlanan gazeteci Çilingir'in damarlarında 6 adet stent bulunuyordu.

RECEP ÇİLİNGİR KİMDİR?

Magazin gazeteciliğinin başarılı isimlerinden Recep Çilingir, Vehbi Dinçcan yönetiminde Akşam Gazetesi magazin bölümünde görev yapıyordu.

Recep Çilingir, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Recep Çilingir kimdir?