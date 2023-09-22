Kan donduran cinayetin sır perdesi aralandı: önce arkadaşını, sonra davayı kaybeden avukatını öldürmüş!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde avukatı ve emekli icra müdürünü öldüren şahsın, avukatını davayı kaybettiği için, emekli icra müdürünü ise avukatla tanıştırdığı için öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlının avukatını ve icra müdürünü öldürmeden önce kendi otelinde yemeğe davet ettiği, yolda yaşanan tartışmanın ardından silahla kafalarına sıkarak öldürdüğü ortaya çıktı.

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Kan donduran cinayetin sır perdesi aralandı: önce arkadaşını, sonra davayı kaybeden avukatını öldürmüş!

Olay, dün akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde bir araç içerisindeki 2 kişi başlarından silahla vurularak öldürülmüş, cinayeti işleyen G.Ö. jandarmaya giderek teslim olmuştu. İfadesi alınan G.Ö. adliyeye sevk edildi.

Konuyu araştıran ekipler G.Ö.'nün yanı sıra bir kişinin daha cinayet mahallinde olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu cinayet zanlısının yanında olan O.K. isimli şahıs Denizli'de gece saatlerinde yakalanarak Bodrum'a getirildi.

"Öldürdüğü kişileri yemeğe davet etmiş"

Cinayet zanlısı G.Ö.'nün uzun yılardır Akyarlar Mahallesi'nde otel işletmeciliği yaptığı, otel sahibinin işletmeci G.Ö.'yü çıkarmak için adli süreç başlattığı, bunun üzerine G.Ö.'nün arkadaşı emekli icra müdürü Özcan Çavdar'dan avukat bulmasını istediği, G.Ö.'nün Çavdar aracılığı ile Denizli eski baro başkanı Av. Erdal Çam'a vekalet verdiği ortaya çıktı. 3 yıl süren davanın ardından davayı kaybeden G.Ö, avukatı ile tartışma yaşadı.

Ardından Çavdar ve avukat Çam, G.Ö.'nün yanına giderek yaşanan süreci anlatmaya başladı. Turgutreis Mahallesi'nde bir kafeteryada buluşan G.Ö., O.K., Avukat Çam ve icra müdürü Çavdar bir şeyler içtikten sonra G.Ö., yemek yemeleri için Çam ve Çavdar'ı işletmesini yaptığı otele davet etti. Çam, Çavdar ve cinayet zanlısı G.Ö. aynı araca binerken, G.Ö.'nün arkadaşı O.K. ise arkadaki araçla öndeki aracı takip etmeye başladı.

"Önce arkadaşını, sonra avukatını öldürdü"

İddiaya göre, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinden geçerken Av. Çam ile G.Ö. yeniden tartışmaya başladı. G.Ö. yanında getirdiği silahla önce yolcu koltuğunda oturan arkadaşı Çavdar'ı kafasına sıkarak, daha sonra araçtan inerek avukatı Çam'ın da kafasından silahla tek el ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.

G.Ö. daha sonra arkalarındaki araçla gelen O.K.'nin aracına binerek Turgutreis'teki jandarma karakoluna teslim oldu. O.K.'nin ise daha sonra Denizli'ye gittiği tespit edildi. Olayı derinlemesine araştıran jandarma ekipleri, O.K'.yi gece yaptıkları operasyonla evinden alarak, Bodrum'daki jandarma ekiplerine teslim ettiği öğrenildi.

Kan donduran cinayetin sır perdesi aralandı: önce arkadaşını, sonra davayı kaybeden avukatını öldürmüş!

KAYNAK: İHA

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