Kan donduran vahşet! iki gündür kayıp kız çocuğu boynuna briketle bağlı halde kuyuda ölü bulundu

Kilis Okçular Mahallesi, Selvili Medrese Sokak'ta meydana gelen olayda iki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için yapılan geniş çaplı çalışmada evlerinin yan sokağında iki katlı evde, su kuyusunda boynuna iple briket bağlanmış halde ölü bulundu.

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Kan donduran vahşet! iki gündür kayıp kız çocuğu boynuna briketle bağlı halde kuyuda ölü bulundu

Kilis'te kayıp olan ve her yerde aranan 9 yaşındaki Gina Mercimek, evlerinin yan sokağında iki katlı evde, su kuyusunda boynuna iple briket bağlanmış halde ölü bulundu.

İKİ KATLI BİNANIN BAHÇESİNDE SU KUYUSUNDA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay, Kilis Okçular Mahallesi, Selvili Medrese Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında bir ihbarı değerlendiren ekipler, küçük kızın evinin yan sokağında iki katlı binanın bahçesindeki su kuyusunda arama çalışması başlattı.

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İPLE BOYNUNA BRİKET BAĞLANARAK KUYUYA ATILMIŞ

Polis ekipleri ve Kilis İtfaiyesi'nin yaptığı çalışmaların ardından kayıp kız iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulundu. Talihsiz kızın cansız bedeni, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu kuyudan çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan vahşetin ardından olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHA

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