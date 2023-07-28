Ansızın hiç beklenmedik bir anda vücudunuzda bir bölgenin kanaması ile koltuğunuza, elbisenize ya da herhangi bir eşyanıza kan damlayabilir. Kan lekesi çoğu zaman çıksa da bazen çıkamayabilir. Peki kan lekesi çıkar mı? Kan lekesi nasıl çıkar? Kan lekesinden geriye iz kalır mı? Kan lekesi en kolay nasıl geçer?

Kan Lekesi Çıkar Mı?

Kanın içerdiği bileşenler vardır. Bu bileşenler kan lekesinin çok zor çıkan bir şey olmasına sebep olur. Kan lekesi zor çıkar. Hele ki kan lekesi kurumuş ise çok daha zor bir şekilde leke çıkar. Çoğu insanın karşı karşıya kaldığı bir durum olan kan lekesi bazı pratik yöntemler ile kolayca çıkar. Doğru şekilde kanı çıkartmaya çalıştığınızda muhtemelen kan lekesi bir süre sonra çıkacaktır. Kan lekesini basit bir şekilde çıkarabilmek için ihtiyacınız olan bazı malzemeler vardır. Her evde bulunan bu malzemelerle kan lekesini çıkartabilirsiniz.

Kan lekesini çıkartmak için diş macunu, tuz ve tabii ki suya ihtiyacımız vardır. Bu malzemeler ile kan lekesini çıkarabilirsiniz. Kan lekesinin üzerine biraz su döküp daha sonra tuz ve diş macunu karıştırıp lekenin üzerine sürün. En az yarım saat bekledikten sonra kan lekesinin üstünü bir bez yardımı ile olarak temizleyin. Yaptığınız işlem sonucunda kan lekesinden kurtulduğunuzu göreceksiniz. Eğer bu malzemeleri kullanmak istemiyorsanız temizlik için birçok insanın tercih ettiği beyaz sirkeyi de kullanabilirsiniz. Beyaz sirkeden bir miktar kan lekesinin üzerine dökün. 15 dakika bekledikten sonra yine bir bez yardımı ile lekenin üzerini ovarak temizleyin. Kan lekesi yüksek ihtimalle çıkmış olacak. Kurumuş kan lekesini çıkartmak için ise birkaç yöntem vardır. Bunlardan birisi duş jeli ile kan lekesini çıkartmaktır. Kan lekesinin üzerine bir miktar duş jeli döküp ovarak temizlerseniz kan lekesi çıkar. Bir diğer yöntem ise oksijenli su ile lekeyi temizlemektir. Leke çıkana kadar oksijenli su döküp lekeyi ovun. Kan lekesi çıkmış olacaktır.

Haberin Devamı

Soğuk Su ile Kan Lekesi Temizleme

Kan lekesi olan kıyafeti bulaştığı anda fark ederseniz, soğuk sudan geçirerek lekeden hızla kurtulabilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken yol şu şekilde:

· Kıyafet, kumaş gibi kolay taşınabilir bir ürüne kan lekesi bulaştıysa “kan lekesini nasıl çıkarabilirim?” diye düşünmenize gerek yok. Ürünü leke kurumadan direkt olarak soğuk suyun altına tutun.

· Eğer koltuk ya da yatak gibi taşıyamayacağınız bir ürüne kan lekesi bulaştıysa, leke kurumadan önce buz aküsünü üzerine bastırabilirsiniz. Kan lekesini çıkaran bu yöntem sıklıkla tercih edilir.

· Buralarda soğuk suyun kullanılmasının nedeni ise; sıcak suyun, kan lekesinin daha hızlı kumaşa nüfuz etmesini sağlamasıdır.

· Kıyafetleri soğuk sudan geçirdikten sonra hemen çamaşır makinesine atmalısınız. Taşınamayan ürünler için ise buz sonrası nemli bir bez ve deterjan yardımıyla yüzeyi çitilemelisiniz.

· Böylesi durumlar için özel olarak üretilen çamaşır deterjanları bulunuyor. Dilerseniz normal deterjan da kullanabilirsiniz. Burada önemli olan önce iyice soğuk sudan geçirmek.

Beyaz Sirke ile Kan Lekesi Temizleme

Gelelim kurumuş kan lekesi nasıl çıkar sorusunun yanıtına. Kurumuş kan lekesi çıkarmanın en popüler püf noktası beyaz sirke olarak biliniyor. Beyaz sirkeyi aynı zamanda taze kan lekesi üzerinde de kullanabilirsiniz. Taze ya da kurumuş kan lekesinin üzerine beyaz sirke dökme işlemi, lekelerin aşınmasını sağlayarak temizlenmesini kolaylaştırıyor. Üstelik bu işlem kumaşların zarar görmesini de engelliyor. Derinlemesine temizlik yapılmasını sağladığından, eskisinden daha canlı bir görüntü oluşmasına da yardımcı oluyor. Beyaz sirke ile kan lekesi temizlemek için izlemeniz gereken yol ise şu şekilde:

· Koltuk ve halı gibi yüzeylerde kan lekesi temizliği için bir sprey şişesi içerisine beyaz sirke koyabilirsiniz.

· Kıyafet üzerine kan lekesi bulaştıysa, lekenin üzerine beyaz sirkeyi dökerek çamaşır makinesine atmalısınız.

· Koltuk, yatak, halı gibi taşınması zor yüzeylerde büyük çapta lekelenme meydana geldiyse beyaz sirke miktarını artırarak nemli bir bezle yüzeyi ovalamalısınız.

Duş Jeli ile Kan Lekesi Temizleme

Kan lekesini temizleme yöntemleri pek çok şekilde karşımıza çıkıyor. Parke, fayans ve duvarlara yerleşmiş olan kan lekelerini duş jeli yardımıyla temizleyebilirsiniz. Bu işlem için izlemeniz gereken sıra ise şu şekilde:

· Bir süngeri sıcak su ile güzelce yıkayın ve üzerine bir miktar duş jeli dökün.

· Zemin üzerindeki lekenin üzerine süngeri dairesel şekilde bastırarak temizleyin.

· Alanı yıkama imkânınız varsa yıkayın; yoksa temiz bir bez yardımıyla temizlemeye devam edin.

· Temizleme işlemini son olarak soğuk su ile bitirebilirsiniz.

Macun Yardımı ile Kan Lekesi Temizleme

“Koltuktan kan lekesi nasıl çıkar?” diye düşünüyorsanız bunun da bir püf noktası bulunuyor. Mısır nişastası ve tuz ile hazırlayacağınız macun, başta koltuk olmak üzere pek çok yüzeyde kan lekesini temizliyor. Bunun için izlemeniz gereken işlem sırası ise şu şekilde:

· 1 tatlı mısır nişastası ve tuzu, az miktarda su ile kıvam alana kadar karıştırın.

· Kıvama alan macunu kan lekesinin üzerine dökerek dairesel hareketler ile ovalayın.

· Macunu yüzey üzerinde yaklaşık olarak 10 dakika boyunca bekletin.

· Leke kıyafet üzerinde ise macunu beklettikten sonra çamaşır makinesine atarak yıkayabilirsiniz.

· Taşınmaz yüzeydeki bir lekeyi temizlemek için ise macunu beklettikten sonra soğuk bir sünger yardımıyla lekeyi temizlemeye devam edebilirsiniz. Artık kan lekesi sorun olmaktan çıkacak.

Tuzlu Su ile Kan Lekesi Temizleme

“Kuru kan lekesi nasıl çıkar” sorusuyla yakınanlar için, kurumuş kan lekesini çıkarmanın bir yöntemi daha olduğunu söyleyebiliriz; tuzlu su. Bu işlem için izlemeniz gereken sıra ise şu şekilde:

· Tuz ve suyu karıştırarak macun kıvamına getirin.

· Elde etmiş olduğunuz karışımı çıkarmak istediğiniz kurumuş kan lekesi üzerine sürün.

· Bulaşık süngeri yardımıyla lekeli bölgeyi ovalayın. İşte bu kadar!

Diş Macunu ile Kan Lekesi Temizleme

Kurumuş kan lekesinin en büyük korkulardan biri olmasını önlemek adına bir yöntemden daha bahsedeceğiz; diş macunu. Bilinen en kolay yöntemlerden biri olan diş macunu ile kan lekesi temizlemek için izlemeniz gereken işlem sırası ise şu şekilde:

· Kurumuş kan lekesinin bulunduğu bölgeye diş macunu sürün.

· Sürmüş olduğunuz diş macununu 20 dakika boyunca bekletin.

· Süre dolduktan sonra temiz bir bez yardımı ile macunu temizleyebilirsiniz.

Oksijenli Su ile Kan Lekesi Temizleme

“Kan lekesini ne çıkartır” sorusunun yanıtının pek çoğunu verdik. Sıra geldi oksijenli su ile kan lekesi çıkarmaya. Çamaşır suyu etkisi yapacağını unutmamanız gereken oksijenli suyu, beyaz yüzey ve beyaz kıyafetlerde kullanmaya özen göstermelisiniz. Renkli bir kumaş üzerinde kullanmak istiyorsanız ise oksijenli suya normal su ekleyerek bir karışım elde edebilirsiniz. Oksijenli su ile kan lekesi temizleme işlemi için izlemeniz gereken sıra ise şu şekilde:

· Öncelikle oksijenli su, sadece taze kan lekelerinde işe yarıyor. Bu nedenle taze bulaşmış bir kan lekesinin üzerine oksijenli suyu dökün.

· Leke çıkıncaya kadar işlemi birkaç kez tekrar edebilirsiniz.

· Ardından soğuk su ve deterjan yardımıyla yüzeyi temizleyebilirsiniz.

Adet Kanı Temizliği

· Adet kanını kıyafet, koltuk, yatak gibi yüzeylerden kolaylıkla temizlemek için tuzlu su yöntemini gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

· 1 ila 2 yemek kaşığı amonyak içerisine 1 litre suyu ekleyerek karıştırın. İnce bir bez ya da çorap yardımıyla kurumuş kan lekesini silin ve ardından makineye atın. Yataktan kan lekesi nasıl çıkar diye düşünüyor olabilirsiniz. Yatak, koltuk gibi yerlerden çıkarmak istediğiniz kan lekesi bulunuyorsa, bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Eğer bu yöntemi koltuk, halı, yatak gibi makinede yıkanamayacak ürünlerde kullanmak istiyorsanız, temiz bir bez yardımıyla kan lekesi çıkartmak için son temizliği yapabilirsiniz.