Kanadalı şair Rupı Kaur'dan Beyaz Saray'a tokat gibi rest!

Dünyaca ünlü Kanadalı şair Rupi Kaur, Beyaz Saray'a rest çekerek Diwali (Işık) Bayramı kutlamalarına davetini reddetti. Davete gitmeyeceğini sosyal medya hesabından yayınlayan Rupi Kaur, milyonlarca takipçisine Filistin'de yaşanan soykırımı hatırlattı. Rupi Kaur paylaşımında, "Topluluk olarak sadece masada yer almak için sessiz kalarak razı olamayız! Temsilcilerinize 'soykırımı durdurun' deyin" şeklinde konuştu.

Son dönemlerin en popüler şairleri arasında yer alan Kanadalı şair Rupi Kaur, bu kez şiir kitaplarıyla değil Beyaz Saray'ın Diwali (Işık) Bayramı kutlamalarına olan daveti reddetmesiyle gündeme geldi. ABD'nin İsrail'e verdiği destek nedeniyle Diwali (Işık) Bayramı kutlamalarına katılmayacağını belirten ünlü şair, "Sivillerin toplu olarak cezalandırılmasını destekleyen bir kurumun davetini reddediyorum. Topluluk olarak sadece masada yer almak için sessiz kalarak razı olamayız!" şeklinde konuştu.

BEYAZ SARAY'IN DAVETİNİ REDDETTİ!

Yazdığı şiir kitaplarının yanı sıra ve röportajlarındaki samimi açıklamalarıyla da oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan

Kanadalı şair, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşım ile 'toplu cezalandırmayı destekleyen bir kurumun davetini kabul edemeyeceğini' dile getirdi. ABD’nin İsrail’in Gazze’deki saldırılarına desteği nedeniyle Beyaz Saray’ın Diwali (Işık) Bayramı kutlamalarına davetini reddettiğini söyleyen Rupi Kaur, sosyal medya paylaşımında kendini Başkan Joe Biden yönetiminin eylemlerini aklamak için kullandırmayacağını kaydetti.

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Kanadalı şair, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşım ile 'toplu cezalandırmayı destekleyen bir kurumun davetini kabul edemeyeceğini' dile getirdi. ABD’nin İsrail’in Gazze’deki saldırılarına desteği nedeniyle Beyaz Saray’ın Diwali (Işık) Bayramı kutlamalarına davetini reddettiğini söyleyen Rupi Kaur, sosyal medya paylaşımında kendini Başkan Joe Biden yönetiminin eylemlerini aklamak için kullandırmayacağını kaydetti.

BARIŞ ÇAĞRISINI SOSYAL MEDYADAN YAPTI

ABD hükümetini Filistinlilere yönelik yaptığı 'soykırımı' meşrulaştırmaya çalışmakla itham eden Rupi Kaur, daveti geri çevirirken ülkedeki Güney Asya kökenli insanlarında hükümetten hesap sorması gerektiğini vurguladı. Rupi Kaur paylaşımı sırasında, "Mahsur kalmış bir sivil nüfusun toplu olarak cezalandırılmasını destekleyen bir kurumun davetini reddediyorum. Bir topluluk olarak sadece masada bir yer almak için sessiz kalarak razı olamayız. Bir hükümetin eylemleri her yerde insanları insanlıktan çıkardığında adalet istemek ahlaki sorumluluğumuzdur. İnsani ateşkes talep edin, dilekçe imzalayın, protestolara katılın, boykot edin, temsilcilerinize 'soykırımı durdurun' deyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Uatraınıngs

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