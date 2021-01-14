Kanser tedavisi görüyordu: Sevim Gözay hayatını kaybetti!

Gazeteci, yazar Sevim Gözay 48 yaşında vefat etti. Timur Akkut tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan acı haberi Akkut,"Ah be Sevim. Canım arkadaşım, çok erken gittin aramızdan. Bitmeyen enerjin, mükemmel zekan, eşsiz dostluğun... çok eksikliğini hissedeceğiz. Nur içinde yat, seni hiç unutmayacağız" diyerek paylaştı.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilinen Gözay'ın vefat haberinin ardından yazar, seslendirme sanatçısı ve televizyon sunucusu Yekta Kopan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Çok ama çok üzgünüm. Diyecek söz de yok, Sevim’e veda edecek cesaret de... Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.