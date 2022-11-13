Kanser yüzünden burnunu kaybetmişti! Çığır açan teknoloji sayesinde burun öyle bir yerde üretildi ki...

Fransa'nın Toulouse kentinden gelen hasta, 2013 yılında kendisine kanser teşhisi konması sonrası aldığı radyoterapi ve kemoterapi ile burun boşluğu kanseri tedavisi gördü ve sonunda burnunun bir kısmını kaybetti. Yaşadığı bu durumdan dolayı koku alma duyusunun kaybettiği ve dış görünüşünden hoşlanmadığı için yıllarca dışarı çıkamadı.

KOLUNDA YENİ BİR BURUN ÜRETİLDİ

Tıbbı teknolojinin gelişmesi ile birlikte zor günleri yaşayan kadının imdadına doktorlar yetişti ve kolundan aldıkları kıkırdak ile 3d yazıcı teknolojisini kullanarak yeni bir burunu üretmeye çalıştılar. Üretilen bu parça kadının koluna nakledildikten sonra hücreler ve kan damarları, bu cihazın içini doldurdu. Büyüme işlemi ardından oluşan yeni burun, kan damarlarının bağlanmasıyla hastanın şakaklarına nakledildi. Doktorlar, hastanın kolunda oluşan yarayı, uyluğundan aldıkları bir deri parçasını transfer ederek kapattılar.

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HASTANIN DURUMU ÇOK İYİ

Sağlık görevlileri Carine hakkında, "10 günlük hastane ziyareti ve üç haftalık antibiyotik tedavisinin ardından hastanın durumu çok iyi" ifadelerini kullandı.

Cerrah Profesör Agnès Dupret-Bories, kullanılan cihaz hakkında "Dokular, hastanın vücudundaki hücreler tarafından doldurulan biyomateryalin içini doldurdu. Özel yapım bir üç boyutlu yazıcı, biyomateryalin kolonize olabilmesi için önkol derisinin altına yerleştirildi ve iki ay boyunca orada tutuldu" dedi.

"TAM BİR MUCİZE"

Burun naklinden sonra hayata yeniden döndüğünü belirten hasta kadın, artık her şeyin kokusunu aldığı için eve hapsolmadan istediğin yapabildiğini söyleyerek "Tam bir mucize, biyomataryel yöntemi son çaremdi ve bu süreç boyunca araştırmalarıyla ve çalışmalarıyla bana yardımcı olan doktorlara saygılarımı iletiyorum. Sekiz yıldır kendimi eve kapattım, kendimi toplumdan soyutlamıştım" ifadelerini kullandı.