Kânunusani ne demek, TDK'ya göre Kânunusani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kânunusani ne demek? Kânunusani TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kânunusani kelimesi. Peki kânunusani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kânunusani nedir, kânunusani kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÂNUNUSANİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kânunusani kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kânunusani kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kânunusani kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ocak

