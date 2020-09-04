Kapalıçarşı'da yılan paniği!

İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı esnafının yılanlarla başı dertte. Bir mağazada çalışana saldıran yılan esnafın korkulu rüyası oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı bulamadı. Yılanın saldırısına uğrayan Muhammet Ali İhsan, ''İçeri girince sağa sola bakıyoruz. Acil bir şey olmadıkça içeri giremiyoruz” dedi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Olay, dün öğlen saatlerinde Kapalıçarşı’daki bir giyim dükkanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, dükkan çalışanı Muhammet Ali İhsan, üst kata ürün çıkardığı sırada yukarıdan aşağı sarkan yılanı fark etti. Yılan dükkan çalışanına saldırırken güvenlik kamerasının kablosuna dolandı. Dükkan çalışanı saldırıdan dolayı büyük korku yaşarken herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Dükkan sahibi ve çalışanlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Dükkan içerisinde yapılan aramalarda tezgahın arkasına doğru kaçan yılan bulunamadı. Tarihi çarşıda esnaf işlerine devam ederek yılan paniği sürüyor.

O DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dükkan çalışanı merdivenden yukarı doğru çıkarken yılanın saldırısına uğruyor. Yılan kabloya dolanırken çalışan kendini kurtarıyor.

''ELİMDE BİR ŞEY HİSSETTİM''

Yılanın kendisine saldırdığı anı anlatan Kapalıçarşı esnafı Muhammet Ali İhsan, “Mal geldi. Yukarı çıkarmaya çalıştım. Merdiveni açtım sol elimde mal vardı. Malı koymak için yukarı çıktım. Elimde bir şey hissettim. Ani bir şekilde elimi silkeledim. Kabloya yılan dolandı. 2 metrelik yılan bana saldırmaya başladı. Ben de çekildim. Yılan aşağıya düştü. Tezgah arkasına bir yere gitti” diye konuştu.

''BULAMADIK''

İtfaiye ve belediye ekiplerine haber verdiklerini söyleyen İhsan, “Tezgahları çektik. Bulamadılar. Biz de akşam malların hepsini indirdik. Bulamadık. Bir yere kaçtı. Tezgahın arkasında olabilir. Başka gidecek bir yeri yok. İçeri girince sağa sola bakıyoruz. Acil bir şey olmadıkça içeri giremiyoruz” dedi.