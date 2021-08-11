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Kapıda kalan Nesrin Cavadzade ortalığı birbirine kattı, Gazetecilere fotoğrafları silin diye bağırdı!

Ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade, Nişantaşı’nda bir apartman önünde maskesiz görüntülenmesi üzerine ortalığı ayağa kaldırdı. Kapıyı açmaları için içerdekilere talimat veren oyuncu, basın mensuplarına da fotoğrafları silmeleri için bağırdı.

Kapıda kalan Nesrin Cavadzade ortalığı birbirine kattı, Gazetecilere fotoğrafları silin diye bağırdı!

Geçtiğimiz günlerde uzun zamandır birlikte olduğu meslektaşı Gökhan Alkan ile nişanlanan Nesrin Cevadzade, Nişantaşı’nda bulunan bir avukatlık ofisinin önünde maskesiz objektiflere yansıdı. Maskesiz görüntü vermek istemeyen Cevadzade kameralardan kaçmaya çalışırken binanın önünde bekleyen turistlerin arasında kaldı. 

Kapıda kalan Nesrin Cavadzade ortalığı birbirine kattı, Gazetecilere fotoğrafları silin diye bağırdı!v

"ÇABUK AÇIN"

Apartmanın girişinde telefonla görüşme yaparken görüntülenen Nesrin Cevadzade'nin maskesiz oluşu en çok kendisini tedirgin etti. Objektiflerden kaçmak için her yolu deneyen oyuncu, koşar adım binaya geri girmek istedi ancak kapısı kapalı olan binanın girişinde turist kafilesinin arasında kaldı. Zile basan oyuncu, “Çabuk açın, burada kapıda kaldım” diyerek çıkıştı.

Kapıda kalan Nesrin Cavadzade ortalığı birbirine kattı, Gazetecilere fotoğrafları silin diye bağırdı!

"O FOTOĞRAFI SİLECEKSİNİZ.

Kapının önünde beklediği sırada gazetecilere de bağıran Cevadzade, “O fotoğrafları sileceksiniz, istemiyorum” dedi. Gergin ve sinirli halleriyle dikkat çeken oyuncunun üzerine kahve döküldüğü ve kapıda yedek kıyafet beklediği öğrenildi.

Kapıda kalan Nesrin Cavadzade ortalığı birbirine kattı, Gazetecilere fotoğrafları silin diye bağırdı!

"SEVİNÇLERİMİN ÜZERİNDE GÖLGE VAR"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Gökhan Alkan'la sürpriz bir şekilde aile arasında nişan yapan Cevadzade, ''İnsanlar yangınlarla boğuşurken bu konuları konuşmak beni üzüyor. Benim yaşadığım tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var şu anda. Çok mutsuzum. Böyle bir süreçte düğün konuşmayalım" demişti.

Kapıda kalan Nesrin Cavadzade ortalığı birbirine kattı, Gazetecilere fotoğrafları silin diye bağırdı!

{TITLE_STRIP}Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Nesrin Cevadzade - Gökhan Alkan çifti sürpriz bir şekilde nişanlandı!

 

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