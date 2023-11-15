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Kar ne zaman yağacak! Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ve Prof. Dr. Orhan Şen karın yağacağı tarihi açıkladı
Kış aylarına olmamıza rağmen sıcaklıkların hala yüksek olması kışın hiç belirtisi olmaması vatandaşları bu yıl kar yağmayacak mı diye merak ettirmişti. Meteoroloji uzmanı Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hava durumu ile ilgili canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. tarih vererek karın yağacağı zamanı açıkladı.
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