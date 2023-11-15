Kar ne zaman yağacak! Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ve Prof. Dr. Orhan Şen karın yağacağı tarihi açıkladı

Kış aylarına olmamıza rağmen sıcaklıkların hala yüksek olması kışın hiç belirtisi olmaması vatandaşları bu yıl kar yağmayacak mı diye merak ettirmişti. Meteoroloji uzmanı Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hava durumu ile ilgili canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. tarih vererek karın yağacağı zamanı açıkladı.

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Kar ne zaman yağacak! Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ve Prof. Dr. Orhan Şen karın yağacağı tarihi açıkladı 1

Havaların sıcak gitmesi sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması kuraklığa neden olmuş özellikle barajlardaki su seviyesi azalmış bir çok il susuzlukla karşı karşıya kalmıştı. Bu nedenle kuraklığın önlenmesi için vatandaşlar dört gözle kar yağışlarının ne zaman olacağını merak ediyordu. Meteoroloji uzmanı Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, ve Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu ile ilgili canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. tarih vererek karın yağacağı zamanı açıkladı.

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Kar ne zaman yağacak! Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ve Prof. Dr. Orhan Şen karın yağacağı tarihi açıkladı
Kar ne zaman yağacak! Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ve Prof. Dr. Orhan Şen karın yağacağı tarihi açıkladı
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