Kar ne zaman yağacak! Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ve Prof. Dr. Orhan Şen karın yağacağı tarihi açıkladı

Havaların sıcak gitmesi sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması kuraklığa neden olmuş özellikle barajlardaki su seviyesi azalmış bir çok il susuzlukla karşı karşıya kalmıştı. Bu nedenle kuraklığın önlenmesi için vatandaşlar dört gözle kar yağışlarının ne zaman olacağını merak ediyordu. Meteoroloji uzmanı Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, ve Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu ile ilgili canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. tarih vererek karın yağacağı zamanı açıkladı.